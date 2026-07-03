Milei viajará a Tucumán por los 210 años de la Independencia: agenda y detalles

El presidente Javier Milei viajará a la provincia de Tucumán para encabezar los actos oficiales por el 210° aniversario de la Declaración de la Independencia.

La visita, confirmada oficialmente para la noche del 8 de julio, tiene como objetivo central reactivar el diálogo político con los mandatarios provinciales en el marco de las negociaciones por recursos coparticipables y reforma política.

El gobernador tucumano, Osvaldo Jaldo, ratificó la asistencia del jefe de Estado tras recibir la notificación de la Secretaría General de la Presidencia.



El mandatario nacional asistirá acompañado por miembros de su gabinete de ministros y se prevé también la participación de la vicepresidenta Victoria Villarruel.

Vigilia oficial y transmisión en cadena nacional

Según el cronograma previsto, el líder de La Libertad Avanza arribará el 8 de julio al aeropuerto internacional Benjamín Matienzo. Desde allí, un helicóptero lo trasladará al centro de San Miguel de Tucumán para iniciar la tradicional vigilia en la Casa Histórica.

A la medianoche se emitirá una cadena nacional con la interpretación del Himno Nacional Argentino. Posteriormente, se procederá a la firma de las actas protocolares en el Salón de Jura antes del retorno presidencial a la Quinta de Olivos.

Para garantizar el normal desarrollo de las actividades, las autoridades locales coordinan con Casa Militar un operativo de seguridad que afectará a más de 2.000 efectivos policiales. El mismo incluirá controles aéreos y la veda de alcohol en la Plaza Independencia.

Un escenario político diferente al de 2025

Esta convocatoria oficial se da en un contexto muy distinto al del año pasado. En 2025, las condiciones climáticas adversas y las tensiones por fondos nacionales frustraron la visita del Presidente de la Nación a la provincia norteña.

En esta oportunidad, la Casa Rosada busca escenificar un amplio respaldo institucional de los gobernadores aliados y de la oposición dialoguista. La provincia de Tucumán se consolida así como un territorio clave para la estrategia de acuerdos del Gobierno nacional.

Cabe recordar que en este mismo suelo, durante el primer año de la gestión libertaria, se selló el denominado Pacto de Mayo. Aquel encuentro histórico reunió a 18 mandatarios provinciales y a figuras como Mauricio Macri y Adolfo Rodríguez Saá, sentando un precedente de concertación política.