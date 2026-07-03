El Gobierno otorgó rango de ministro al vocero presidencial pero no al secretario de Medios

El Gobierno de Javier Milei oficializó este viernes la creación de las secretarías de Vocería Presidencial y de Comunicación y Medios bajó la órbita de Presidencia de Nación aunque con diferente jerarquía. Es que mientras el vocero tiene rango de ministro, el secretario de Medios no.

El Poder Ejecutivo así lo dispuso mediante el Decreto 571/2026 con el que modificó la Ley de Ministerios. La medida también confirma la eliminación de la cartera de Interior y el pase de funciones a la Jefatura de Gabinete que conduce Diego Santilli.

Con relación a las secretarias de Presidencia, en el artículo 10 se establece que "las personas a cargo de las Secretarías General, Legal y Técnica, de Inteligencia de Estado y de Vocería Presidencial, tendrán rango y jerarquía de Ministro".

Solo los secretarios de Cultura y Comunicación y Medios tienen un rango menor. Se trata de dos funcionarios que responden directamente a Karina Milei, la secretaria General de la Presidencia y referente de La Libertad Avanza (LLA).

En tanto, Legal y Técnica y Inteligencia son dos áreas en las que tiene influencia Santiago Caputo, el otro integrante del "triángulo de hierro" del Gobierno.

Asimismo, Milei le otorgó rango de ministro al flamante vocero, Adrián Ravier, porque trabajará directo con él ya que se enfocará en la comunicación de los temas económicos.

Por último, mediante el Decreto 572/2026, el Gobierno confirmó la designación de Ravier como vocero mientras que con el Decreto 573/2026 oficializó el nombramiento de Fabián Fernández como secretario de Comunicación y Medios.