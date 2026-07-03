El Gobierno anunció la eliminación del Ministerio del Interior y concentró sus funciones en la Jefatura de Gabinete de Diego Santilli

El Gobierno oficializó este viernes la eliminación del Ministerio del Interior y dispuso el traspaso de todas sus competencias a la Jefatura de Gabinete, encabezada desde esta semana por Diego Santilli.

La decisión quedó formalizada esta madrugada a través del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 571/2026, publicado en el Boletín Oficial y firmado por el presidente Javier Milei junto a los integrantes de su gabinete.

En el texto oficial, destacaron que la Jefatura de Gabinete concentrará la relación institucional con los gobernadores y la Ciudad de Buenos Aires, además de asumir las funciones vinculadas al régimen electoral, los partidos políticos, la coordinación interjurisdiccional y las políticas de descentralización y federalización del Estado.

Cuáles son las funciones que absorbe la Jefatura de Gabinete

A partir de la entrada en vigencia del decreto, Diego Santilli también tendrá bajo su órbita la supervisión del Registro Nacional de las Personas (Renaper), las políticas para áreas de frontera y la coordinación de los vínculos con provincias y municipios.

Además, en la normativa indicaron que el organismo incorporará competencias relacionadas con turismo, ambiente, deporte, ciencia y tecnología, desarrollo regional, comunidades indígenas y otras políticas de carácter federal.

En los fundamentos del DNU, el Poder Ejecutivo sostuvo que la reorganización responde a "razones de gestión" y busca optimizar el funcionamiento de la administración nacional.

La reestructuración había sido anticipada por Milei luego de anunciar la designación de Diego Santilli como jefe de Gabinete en reemplazo de Manuel Adorni. En ese sentido, el Presidente explicó que buena parte del trabajo del cargo consiste en negociar con los gobernadores y afirmó que el exministro del Interior posee el "músculo político" y la experiencia necesarios para esa tarea.

Como parte de la nueva estructura, el decreto creó los cargos de Vicejefe de Gabinete, al que fue designado Ignacio Devitt, y Vicejefe de Gabinete del Interior, lugar que ocupará Gustavo Coria, ambos con jerarquía de secretario. Los nuevos funcionarios asistirán a Santilli y podrán recibir por delegación distintas facultades vinculadas con la gestión política y administrativa.

El Gobierno reduce los ministerios nacionales

La eliminación del Ministerio del Interior implica una nueva reducción de la estructura del Poder Ejecutivo. A partir de ahora, el gabinete nacional estará conformado por ocho ministerios: Relaciones Exteriores, Defensa, Economía, Justicia, Seguridad Nacional, Salud, Capital Humano y Desregulación y Transformación del Estado.

Asimismo, el DNU dispuso el traspaso automático de los bienes, el personal, los créditos presupuestarios y las obligaciones del ex Ministerio del Interior a la Jefatura de Gabinete hasta que se apruebe la nueva estructura administrativa.

Por último, la disposición creó la Secretaría de Vocería Presidencial y la Secretaría de Comunicación y Medios, ambas bajo la órbita directa de la Presidencia de la Nación. Asimismo, estableció que los titulares de las secretarías General, Legal y Técnica, Inteligencia de Estado y Vocería Presidencial tendrán rango y jerarquía de ministro.