El Gobierno aprobó un nuevo aumento en las tarifas de gas desde julio: ¿Cuáles son los nuevo montos?

El Gobierno oficializó este miércoles una nueva suba en las tarifas de gas natural que comenzará a regir desde julio para los usuarios de Metrogas y Naturgy BAN.

La medida fue aprobada por el Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENARGAS), que publicó los nuevos cuadros tarifarios para ambas distribuidoras. Además, confirmó la continuidad del esquema de subsidios energéticos para los hogares alcanzados por ese beneficio.

Las actualizaciones quedaron establecidas mediante las resoluciones correspondientes a Metrogas y Naturgy BAN, en las que se mantienen las categorías de usuarios residenciales según el nivel de consumo mensual, identificadas como R1, R2, R3 y R4. El nuevo esquema contempla incrementos en los cargos fijos y variables que abonarán los clientes, de acuerdo con su categoría y nivel de subsidio.

Para los usuarios residenciales sin subsidios de Metrogas en la Ciudad de Buenos Aires, el cargo fijo mensual será de $22.606,14 para las categorías R1 a R3, mientras que los hogares de mayor consumo (R4) deberán pagar $85.449,38.

En el caso de Naturgy BAN, que presta servicio en la zona norte de la provincia de Buenos Aires, el cargo fijo quedó establecido en $19.694,91 para las categorías R1 a R3 y en $74.776,64 para la categoría R4.

Junto con la actualización tarifaria, la Secretaría de Energía prorrogó la bonificación extraordinaria del 25% para los hogares incluidos en el régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF). Según explicó el Gobierno, la decisión busca garantizar una transición gradual en la reestructuración del sistema de subsidios y brindar mayor previsibilidad a los usuarios respecto del monto de sus facturas.

El beneficio alcanza tanto a los usuarios de gas natural por redes como a quienes reciben gas propano indiluido. Además, la normativa contempla la continuidad de los subsidios para entidades de bien público, clubes de barrio y organizaciones sin fines de lucro, que seguirán recibiendo asistencia para afrontar los costos del servicio.

En paralelo, el Gobierno también mantuvo beneficios para los usuarios de electricidad, aunque con un esquema diferente. En ese caso, se estableció una bonificación del 16,59% sobre un consumo base de hasta 300 kWh mensuales, con el objetivo de atenuar el impacto de las actualizaciones tarifarias en los hogares que reciben asistencia estatal.

Con estos nuevos cuadros tarifarios, el Gobierno continúa avanzando con la actualización de los servicios públicos en el marco de su política de reducción gradual de los subsidios. Mientras los usuarios sin asistencia estatal afrontarán nuevos aumentos en sus facturas de gas, quienes integran el régimen de subsidios mantendrán beneficios que buscan amortiguar el impacto de las subas durante los próximos meses.