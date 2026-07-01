El Gobierno oficializó una nueva suba en los tarifas de electricidad a partir de julio

El Gobierno oficializó este miércoles un nuevo aumento en las tarifas de electricidad que comenzará a regir desde el 1° de julio para los usuarios de Edenor y Edesur.

La medida, que quedó formalizada a través de una serie de resoluciones publicadas en el Boletín Oficial, aprueba los nuevos cuadros tarifarios para los hogares residenciales y actualiza los componentes de distribución reconocidos a ambas empresas, al tiempo que mantiene el esquema de subsidios energéticos para los sectores alcanzados por ese beneficio.

Con la actualización tarifaria, los usuarios residenciales sin subsidios de la categoría de menor consumo (R1) deberán afrontar nuevos valores por el servicio eléctrico.

En el caso de Edesur, el cargo variable quedó establecido en $153,935 por kWh, mientras que Edenor fijó una tarifa de $154,881 por kWh para la misma categoría de usuarios.

En tanto, a pesar del aumento, el Gobierno confirmó la continuidad del régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), destinado a los hogares que reciben asistencia estatal.

Durante el mes de julio, los beneficiarios seguirán contando con subsidios para un bloque de consumo base de hasta 300 kWh mensuales, con el objetivo de aliviar el impacto de las subas tarifarias.

Además, las resoluciones incorporan una bonificación extraordinaria del 25% para los usuarios incluidos dentro del sistema de subsidios. Este beneficio se suma a los descuentos previstos por la normativa vigente y busca reducir el costo final de las facturas de electricidad para los hogares de menores ingresos.

Sin embargo, el esquema mantiene un límite para acceder a la asistencia estatal. Todo consumo que supere los 300 kWh mensuales será facturado sin subsidios, utilizando las tarifas plenas correspondientes a cada categoría. De esta manera, quienes excedan ese nivel de consumo deberán afrontar un costo mayor por la energía utilizada.

La actualización de los cuadros tarifarios forma parte del proceso de recomposición de los precios de los servicios públicos impulsado por el Gobierno nacional, que continúa ajustando las tarifas de energía para reducir el peso de los subsidios sobre las cuentas públicas, al tiempo que mantiene un esquema de ayuda focalizado para los sectores más vulnerables. mantiene o no el beneficio de los subsidios energéticos.