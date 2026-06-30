Pruebas Aprender 2025: el Gobierno destacó que los estudiantes alcanzaron en Lengua su mejor resultado en una década

El vocero presidencial, Adrián Ravier, destacó este martes los avances alcanzados en materia educativa y de formación de capital humano al detallar mejoras en los resultados de aprendizaje, la expansión de la capacitación en oficios y la modernización de los sistemas de ingreso a residencias médicas.

"Según las pruebas Aprender 2025, los estudiantes de sexto grado alcanzaron los mejores resultados de la última década en Lengua", habría resaltado el vocero presidencial en la primera conferencia de prensa que brindó a los periodistas acreditados en Casa Rosada. El funcionario subrayó la importancia de la alfabetización y las competencias básicas como "condición necesaria para todo aprendizaje posterior".

Los números de Aprender 2025

Según el comunicado oficial del Ministerio de Capital Humano, en sexto grado de primaria el 76,9% de los estudiantes alcanzó los niveles satisfactorio y avanzado en Lengua, la cifra más alta de la última década, mientras que solo el 4,9% quedó por debajo del nivel básico. La evaluación registró además la mayor participación histórica de escuelas y estudiantes del país.

En la edición 2023 de la prueba, el 11,9% de los chicos se ubicaba por debajo del nivel básico, mientras que los niveles satisfactorio y avanzado representaban el 66,4%. La comparación muestra que, dos años después, más de 7 de cada 10 estudiantes alcanza los aprendizajes esperados en Lengua.

En Matemática, en tanto, 5 de cada 10 estudiantes lograron ubicarse en los niveles satisfactorio y avanzado, un resultado que el Ministerio definió como un avance que "señala un desafío todavía importante". Por esa razón, a partir del acuerdo federal consolidado en abril en el Consejo Federal por la Alfabetización, la cartera anunció que potenciará los desempeños en esa materia.

Las Escuelas Alfa, que integran el Plan Nacional de Alfabetización por sus mayores desafíos pedagógicos, mejoraron sus resultados en Lengua y redujeron las brechas frente a las escuelas ajenas al programa. La mayor diferencia se registró en el quintil más vulnerable, donde llegó a 17,6 puntos.

Oficios y residencias médicas

En la misma conferencia, Ravier remarcó que el Gobierno continúa fortaleciendo la capacitación en oficios a través de la articulación con empresas para favorecer la inserción laboral. También destacó la implementación del nuevo examen de residencias médicas, que por primera vez se realiza de manera 100% digital.

"Cada postulante rinde con una tablet individual bloqueada, con sistemas de control y monitoreo para garantizar transparencia", habría detallado el vocero, quien señaló que además se incorpora un plus de cinco puntos en el orden de mérito para egresados de universidades argentinas.

El funcionario afirmó que estas medidas se enmarcan en una política orientada a mejorar la calidad educativa, fortalecer la transparencia de los procesos de evaluación y consolidar la formación profesional.