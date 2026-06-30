Pruebas Aprender: revelan un repunte clave en la comprensión lectora escolar

El Ministerio de Capital Humano dio a conocer los resultados definitivos de las pruebas Aprender, las cuales arrojaron que el 76,9% de los alumnos de sexto grado de la escuela primaria consolidó el nivel de lectura esperado para su rango etario, lo que marcó el mejor desempeño en la materia de los últimos 10 años.

Los datos se desprenden del examen censal que funciona como un diagnóstico del sistema educativo de la República Argentina.

La evaluación nacional se llevó a cabo mediante cuestionarios estandarizados que midieron las capacidades cognitivas de unos 750.000 estudiantes de más de 20.000 establecimientos públicos y privados.

La evaluación nacional se realizó mediante cuestionarios estandarizados que midieron las capacidades cognitivas de unos 750.000 estudiantes de más de 20.000 establecimientos públicos y privados. Con estos indicadores, la cantidad de alumnos que se posicionaron en las franjas de desempeño "satisfactorio" y "avanzado" en Lengua se convirtió en la más elevada de toda la última década.

Las autoridades gubernamentales detallaron que las mejoras en comprensión de textos se replicaron a lo largo y a lo ancho de las 24 jurisdicciones del país. Este repunte generalizado en el rendimiento de los menores de edad responde a la implementación de políticas pedagógicas focalizadas, tales como el Plan Nacional de Alfabetización y el seguimiento continuo basado en evidencia empírica.

Los resultados en Matemática también fueron favorables

Por otra parte, los resultados en el área de Matemática también exhibieron una evolución favorable respecto de los relevamientos previos, aunque a un ritmo más moderado que en el bloque de lectoescritura. En esta materia elemental, más del 50% de los chicos evaluados consiguieron alcanzar los estándares satisfactorios y avanzados exigidos para la finalización del ciclo primario.

Desde la cartera educativa nacional indicaron que este testeo masivo registró niveles históricos de participación escolar, alcanzando un presentismo del 95% de los colegios y del 84% del alumnado total.

A su vez, el reporte estadístico oficial subrayó que la proporción de estudiantes situados por debajo del nivel básico de aprendizaje disminuyó drásticamente y cayó a apenas un 4,9% en Lengua.

A pesar de los balances auspiciosos celebrados por los equipos técnicos de la Secretaría de Educación, desde el Gobierno nacional advirtieron que la enseñanza del pensamiento matemático todavía afronta desafíos estructurales severos. En consecuencia, adelantaron que profundizarán las líneas de acción vigentes para robustecer las habilidades de cálculo y resolución de problemas lógicos en las aulas de todo el territorio.