Jullio llega con aumento: a cuánto se irá el pasaje de subte

Viajar en el subte de la Ciudad de Buenos Aires costará más caro a partir del lunes próximo, debido a que el boleto registrará un aumento del 4,1%, confirmó este viernes el Gobierno porteño.

La suba se suma a otras actualizaciones en los servicios públicos que afectan el gasto mensual de los hogares, en un contexto donde la inflación general muestra una desaceleración, pero algunos rubros, como el transporte, registran alzas por encima del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

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Con la suba prevista para el lunes, el boleto se irá de $1.558 a $1.621, pero ese valor regirá sólo para quienes utilicen la tarjeta SUBE registrada, el sistema que utiliza la mayoría de los pasajeros.

Las personas que no tengan la SUBE registrada deberán abonar $2.541 por viaje.

En tanto, la tarifa social será de $567 y la estudiantil de $226, según la actualización de tarifas confirmada oficialmente.

Los usuarios que realicen más de veinte viajes al mes recibirán bonificaciones automáticas a partir del recorrido veintiuno.

El contexto del aumento tarifario

La tarifa del subte de la Capital Federal, única ciudad del país con este sistema de transporte, sube en línea con la política de ajustes periódicos que busca mantener el equilibrio financiero del servicio, explicaron las autoridades.

Sumaron que los incrementos buscan mantener la sustentabilidad económica del medio de transporte y reducir el impacto de la inflación acumulada desde el comienzo del año.

El precio del boleto del subte ya había experimentado ajustes en los últimos meses, siempre con aviso previo a los usuarios.

La suba acumulada en el valor del pase del medio de transporte en lo que va del año alcanza un 34,4%, un porcentaje levemente superior a la inflación general del período.