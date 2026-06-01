Tras un paro sorpresivo, se reanudó el servicio en la línea C del subte y descontarán el día a los huelguistas

El servicio de la línea C de subte, que une las cabeceras de Constitución y Retiro, se reanudó tras una interrupción total por una medida de fuerza gremial, según informaron las fuentes oficiales. La huelga, iniciada de forma sorpresiva, concluirá con el descuento del día laboral para todos los trabajadores que se adhirieron al reclamo.

El origen del conflicto

La suspensión del cronograma habitual de transporte fue comunicada de última hora por Néstor Segovia, secretario General de la Asociación de Gremiales de Trabajadores de Subte y Premetro (AGTSyP).

El motivo central de la protesta se concentró en un reclamo histórico de los trabajadores ferroviarios: la denuncia por la presencia de asbesto en diversas formaciones de la red y el pedido de un plan de desasbestización urgente.

Cruce entre el gremio y la empresa

La decisión del cese de actividades afectó a miles de usuarios que utilizan diariamente el tendido subterráneo.

Al momento de justificar la paralización del servicio, Néstor Segovia apuntó de forma directa contra la empresa concesionaria por el incumplimiento de los convenios laborales que se habían establecido con anterioridad.

Respecto a los motivos de la huelga, el dirigente sindical ratificó que "la decisión fue confirmada por Segovia, que a su vez apuntó contra la empresa concesionaria por incumplir los acuerdos previamente firmados".

Tras la normalización de las frecuencias, la firma prestataria ratificó que se aplicarán los descuentos salariales correspondientes por la jornada no trabajada.