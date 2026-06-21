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Domingo, 21 de junio de 2026

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Línea F del subte: qué barrios conectará y cómo se llamarán las estaciones

El nuevo trazado de la red unirá el norte y el sur porteño a lo largo de 12 estaciones, conectando con todos los subtes y trenes.

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La red de subterráneos de la Ciudad de Buenos Aires proyecta su mayor transformación con la futura Línea F, una obra clave para el transporte público que demandará más de seis años de ejecución. 

El trazado unirá el norte y el sur de la Capital Federal, permitiendo la interconexión con todas las líneas existentes (A, B, C, D, E y H) y los ferrocarriles Roca y San Martín.

El recorrido estratégico y los barrios conectados

La nueva línea contará con una extensión total de 9,8 kilómetros lineales y unirá los barrios de Barracas y Palermo, cruzando puntos críticos de alta densidad como Constitución, Recoleta y Plaza Italia. 

El trayecto contempla la construcción de 12 estaciones intermedias para agilizar el traslado diario de miles de pasajeros:

  • Brandsen y Constitución (conexión con Línea C y Tren Roca)

  • Cochabamba, Chile y Congreso (conexión con Línea A)

  • Corrientes (conexión con Línea B)

  • Santa Fe/Pizzurno y Recoleta (conexión con Línea E)

  • Pueyrredón/Hospital Rivadavia, Parque Las Heras/Coronel Díaz, Plaza Italia/Ecoparque (conexión con Línea D) y Pacífico (conexión con Tren San Martín)

Línea F del subte: qué barrios conectará y cómo se llamarán las estaciones

Plazos y estado actual del proyecto

La planificación técnica de la Línea F está a cargo de Subterráneos de Buenos Aires S.E. (SBASE), empresa que avanzó con los estudios de ingeniería y los pliegos licitatorios necesarios para el inicio de las tareas. 

Debido a la magnitud de la obra civil bajo tierra, los especialistas estiman que los trabajos se dividirán en varias etapas constructivas para minimizar el impacto en la superficie.

Aunque las fechas definitivas de inicio de obra dependen de las partidas presupuestarias finales de la jefatura de Gobierno porteña, el proyecto mantiene su prioridad por su rol clave en la conectividad metropolitana. 

Cuando esté terminada, se convertirá en la línea con mayor cantidad de combinaciones de toda la red de subte.

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