Paro en la línea C del subte: hasta cuándo estará sin funcionar

Los pasajeros que utilizan la línea C del subte porteño se encontraron este lunes con una interrupción total del servicio a raíz de un paro impulsado por el gremio que nuclea a los trabajadores del sector. La protesta fue anunciada de manera sorpresiva y afecta el normal funcionamiento de uno de los ramales más utilizados de la red.

La decisión fue confirmada por Néstor Segovia, secretario general de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP), quien señaló que la medida responde a una serie de reclamos que, según el sindicato, no fueron atendidos por la empresa concesionaria.

De acuerdo con la organización gremial, el conflicto está relacionado con cuestiones vinculadas a las condiciones laborales y a la seguridad ambiental por presencia de asbesto dentro de las formaciones.

Los representantes de los trabajadores sostienen que existen compromisos asumidos en instancias de negociación anteriores que no fueron cumplidos en los plazos acordados.

La interrupción del servicio obligó a miles de usuarios a reorganizar sus viajes y buscar alternativas de transporte para trasladarse por la Ciudad de Buenos Aires. Ante este escenario, se recomienda utilizar colectivos, trenes u otras líneas de subte que continúen operando con normalidad.

Aunque hasta el momento no se difundió un cronograma oficial sobre la duración exacta de la protesta, fuentes sindicales estiman que la paralización podría extenderse durante toda la jornada de este lunes 1 de junio.

La respuesta de Emova





Ante el anuncio de la medida de fuerza, la empresa concesionaria Emova ratificó que continúa trabajando desde 2018 en el plan integral de desasbestizado en todo el ámbito de la Red, de acuerdo a las normas existentes y en conformidad con los sindicatos, con aprobación de las autoridades laborales, la Agencia de Protección Ambiental del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y SBASAU como consta en el convenio renovado hasta el 31 de julio ante la Secretaría de Trabajo de la Ciudad.

Asimismo, informó que se continúa monitoreando que el ámbito del subte cumple con las condiciones exigidas por las normas que regulan la seguridad en el trabajo en base a estándares científicos y técnicos, con más de 5.000 mediciones realizadas sobre la calidad del aire en todas las áreas de trabajo que arrojaron resultados muy por debajo de los considerados adecuados para la salud en su totalidad.