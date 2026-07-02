El rechazo al gobierno de Milei se acercó al 60%, según una encuesta donde lideran dos preocupaciones: llegar a fin de mes y bajos ingresos

La consultora que viene de medir un empate técnico de cara al 2027 entre el presidente Javier Milei y el gobernador Axel Kicillof, publicó una nueva encuesta en la que el líder de la Libertad Avanza mejoró apenas su imagen pero el rechazo a su gobierno se acerco al 60%, el nivel mas alto desde que llego al poder.

La situación de los bolsillos y el impacto de los escándalos que rodearon al exjefe de Gabinete, Manuel Adorni, quedaron reflejados en la medición recién salida del horno de Management & Fit (M&F), una de las encuestadoras con mayor inserción en el mundo político.

El primer dato que surge entre los que respondieron al cuestionario en el mes de junio, es que la desaprobación de la gestión tocó su pico mas elevado con el 58,2 por ciento que optó por el rechazo.

Uno de los abrazos de Milei con Adorni antes de la renuncia.

Se trata de una encuesta que se realiza cada mes. Sobre 2.200 casos efectivos a nivel nacional entre el 12 y el 26 de junio de forma online y telefónica. El margen de error es de +/- 2.1%.

En términos de aprobación de la gestión de Milei en junio, la baja es de centésimas, 0.6, y se ubica en 37,3 por ciento.

Pese a ese panorama, la imagen negativa individual de Milei tuvo una leve disminución, movimiento a subrayar ya que en mayo había subido 6 puntos. De 53,7 por pasó a 52,1 por ciento. La imagen positiva también bajó, igualmente, de 31,7 a 30,3 por ciento.

Nivel de confianza en la gestión de Milei

El grado de confianza en la gestión de Milei, que cayó de 38,2 a 37,8 por ciento. En tanto, la desconfianza llega al 60,5 por ciento.

La erosión de ese lazo por los casos de corrupción se siente principalmente entre las mujeres (74,7%), los mayores de 40 años (71,4%) y los pertenecientes a un nivel socio-económico alto (73,2%).

Son problemas que de todas maneras y sin una oposición clara, le permiten a Milei un porcentaje alto entre los que apostarían por su continuidad: 41,4 por ciento. Por otro lado, el 55,4 por ciento pide un cambio total de rumbo.

Hay una pregunta electoral clave mas que mantiene el alerta para la Casa Rosada. Cada mes releva cuál es el escenario que más preocupa para las urnas del 2027: al 44.3 por ciento que reelija Milei; mientras cae al 38.6 por ciento que vuelva el peronismo.

Dos problemas: Llegar a fin de mes y bajos ingresos

El 65,2 por ciento de los consultados en junio opinó que la situación del país le genera sentimientos negativos y entre las preocupaciones económicas aparecen al tope de la medición la "dificultad para llegar a fin de mes" con 23.9 por ciento y los "bajos ingresos" con 19. 4 por ciento.

En tanto, los aumentos de precios y las tarifas son considerados el principal problema del país en el gobierno de Milei, seguido por la corrupción, la desocupación y la pobreza.

Así, un 57,1 por ciento considera como mala o muy mala la situación económica y social en la actualidad. Aunque ese dato se mantuvo casi igual que en mayo. En cambio, en la evaluación positiva la baja es -0,9% y la deja en 17,3%.