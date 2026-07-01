Oficializaron un nuevo aumento en los impuestos a los combustibles desde julio: cómo impactará en los precios

El Gobierno oficializó este miércoles un nuevo aumento en el impuesto a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono que comenzará a regir a partir de julio y tendrá un impacto directo en los precios de la nafta y el gasoil en todo el país.

La medida quedó establecida esta madrugada mediante el Decreto 562/2026, publicada en el Boletín Oficial. La misma forma parte del esquema de actualización periódica de los tributos que gravan los combustibles.

La actualización responde al mecanismo de ajuste trimestral previsto por la normativa vigente, que toma como referencia la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). El Gobierno viene aplicando este sistema para recomponer gradualmente los impuestos que habían quedado postergados durante 2024.

En el caso de las naftas, el decreto establece un incremento de $21,192 por litro en el impuesto sobre los combustibles líquidos y una suba adicional de $1,298 por litro correspondiente al impuesto al dióxido de carbono. Estos nuevos valores serán incorporados al precio final que pagan los consumidores en las estaciones de servicio.

En lo que respecta al gasoil, la actualización contempla una suba de $18,959 por litro en el gravamen general, mientras que la alícuota diferencial aplicable en regiones como la Patagonia y otras zonas del interior del país se incrementará en $10,266 por litro. Además, el impuesto al dióxido de carbono para este combustible aumentará $2,161 por litro.

Desde el Poder Ejecutivo explicaron que los montos surgen de la fórmula de actualización establecida en el Decreto 501/2018, que dispone que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) revise los valores de estos impuestos en los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año, utilizando como referencia la inflación medida por el INDEC durante el trimestre previo.

Por su parte, el incremento de la carga impositiva suele trasladarse al precio de los combustibles que venden las petroleras, por lo que se espera que en los próximos días las estaciones de servicio reflejen nuevos aumentos en los surtidores.

El impacto final dependerá de la política comercial que adopte cada empresa, aunque históricamente las actualizaciones impositivas terminan incorporándose al valor de venta al público.

Con esta decisión, el Gobierno continúa avanzando con el cronograma de actualización de los impuestos a los combustibles, una medida que busca recomponer la recaudación tributaria y mantener vigente el mecanismo de ajuste por inflación previsto en la legislación.