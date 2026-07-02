La respuesta de Milei a los ex titulares del BCRA que cuestionaron la reforma de la Carta Orgánica: "Analfabetos económicos"

El presidente Javier Milei cruzó a los dos ex titulares del Banco Central que cuestionaron el plan del Gobierno de modificar la Carta Orgánica de la entidad.

"Si estos dos analfabetos económicos se quejan es una buena señal, ya que dado el desastre que han hecho, hacer lo opuesto es una buena intuición", expresó el mandatario al referirse a Mercedes Marcó del Pont y Miguel Ángel Pesce.

Según asegura Milei, la teoría de Tinbergen sostiene que "para alcanzar un objetivo de política económica se necesita por lo menos un instrumento de política que sea independiente".

"La lógica de ello está determinada por las condiciones necesarias para resolver el sistema de ecuaciones que permite obtener el valor de las variables de control (la política) tal que se alcance el objetivo de política propuesto", resaltó el jefe de Estado.

De acuerdo a lo que dijo Milei "el sistema determina la cantidad de dinero y resultado fiscal que permiten determinar el PIB y el nivel de precios deseados. En términos de variables, el PIB y el nivel de precios son exigentes y las políticas monetaria y fiscal ahora son endógenas".

Y afirmó que "en términos de la vida real, vale la pena aclarar que en muchos casos hasta se puede necesitar un cantidad mayor de instrumentos. Lo cual agiganta el nivel de bestialidad de la CO de 2012".

"En este sentido, la Carta Orgánica del BCRA de 2012 es una declaración de ignorancia al asignarle a un instrumento de política económica, en este caso la política monetaria, cinco objetivos. Por ende, no debería ser motivo de sorpresa la continua aceleración de la tasa de inflación, algo que se quebró desde 2024", consideró Milei al defender una reforma.