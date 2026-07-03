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Viernes, 3 de julio de 2026

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BOLETÍN OFICIAL

El Gobierno oficializó a Adrián Ravier como vocero presidencial y a Fabián Fernández como secretario de Comunicación y Medios

El Ejecutivo formalizó los nombramientos mediante decretos publicados en el Boletín Oficial. Las modificaciones estructurales forman parte de la nueva estructura comunicacional del Gobierno tras la salida de Manuel Adorni de la Jefatura de Gabinete.

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El Gobierno oficializó este viernes la designación de Adrián Ravier como nuevo secretario de Vocería Presidencial y de Fabián Fernández como secretario de Comunicación y Medios de la Presidencia

Las designaciones fueron formalizadas mediante los decretos 572 y 573/2026, publicados en el Boletín Oficial y firmados por el presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete, Diego Santilli.

Ravier asumirá el rol de vocero presidencial en reemplazo del esquema que encabezaba Manuel Adorni antes de dejar la Jefatura de Gabinete. Aunque es economista de profesión, el Presidente aseguró que fue elegido para fortalecer la comunicación del Gobierno y acercar el programa económico a la ciudadanía.

Durante su presentación en un acto de la Fundación Faro, Milei sostuvo que la incorporación de Ravier busca que "los cambios que está llevando adelante nuestra gestión trasciendan el debate de economistas y puedan llegar a todos los argentinos"

En su primera conferencia de prensa, el nuevo vocero habló del inicio de "una nueva etapa" y prometió una comunicación enfocada en mostrar los resultados de la gestión.

En paralelo, el Gobierno aceptó la renuncia de Fabián Fernández como secretario de Comunicación y Prensa de la Jefatura de Gabinete y lo designó inmediatamente como secretario de Comunicación y Medios de la Presidencia, un cargo que tendrá mayor protagonismo dentro del nuevo esquema oficial.

Fernández es uno de los funcionarios cercanos a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, mientras que Ravier es identificado como un hombre de confianza del asesor presidencial Santiago Caputo.

 Las designaciones reflejan el reparto de responsabilidades dentro del área de comunicación del Ejecutivo tras la reestructuración del Gabinete.

Los cambios se producen luego de la salida de Manuel Adorni y forman parte de la reorganización impulsada por Javier Milei para fortalecer la estrategia comunicacional de la Casa Rosada.

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