Nace la Mesa Federal Minera para unificar la estrategia productiva del país

La minería argentina buscará dar este jueves un paso político y estratégico con la creación de la Mesa Federal Minera, un ámbito que reunirá a gobernadores, funcionarios nacionales y referentes empresarios en San Juan.

El objetivo central es redefinir el desarrollo del sector a nivel regional, ampliando el esquema previo de la Mesa del Cobre para incorporar a provincias con perfil industrial.

Esta nueva estructura pretende acelerar el desarrollo de los megaproyectos que esperan definiciones para ingresar al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

Una cumbre de alto nivel político

La puesta en marcha del organismo se dará en una reunión reservada que contará con la presencia de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el ministro del Interior, Diego Santilli.

El gobernador sanjuanino, Marcelo Orrego, oficiará de anfitrión en un encuentro donde también participan mandatarios como Alfredo Cornejo y representantes de Jujuy, Salta y Catamarca.

El nuevo espacio busca establecer reglas comunes y evitar la competencia desordenada entre jurisdicciones.

Según explicaron los organizadores, la meta es coordinar lineamientos para "compartir proveedores, servicios y capacidades productivas, con impacto en empleo, desarrollo tecnológico y encadenamientos industriales".

Del litio y el cobre a un esquema nacional

La iniciativa de conformar este bloque federal comenzó a gestarse durante la feria PDAC 2026 en Canadá, donde funcionarios como la vicegobernadora mendocina Hebe Casado y representantes de la Cámara Argentina de Empresas Mineras coincidieron en superar la fragmentación por minerales.

La idea es transitar desde mesas específicas hacia un esquema coordinado que incluya planificación en infraestructura, energía y logística.

Tras la firma del acuerdo, las autoridades encabezarán el acto oficial por el Día de la Minería.

En tanto, la organización de la feria comercial monitorea las condiciones climáticas en la provincia debido a las fuertes ráfagas de viento Zonda registradas durante la apertura de la exposición.