El Ministerio de Salud de la Nación compartió una serie de recomendaciones para reforzar los cuidados contra el coronavirus durante los festejos de Año Nuevo en medio de una nueva ola de contagios.

La cartera de Salud destacó la importancia de sostener las medidas de prevención en las reuniones sociales con familiares, amigos y amigas, ante el aumento de casos de COVID-19 registrado en las últimas semanas que alcanzó ayer un nuevo pico de contagios con más de 50 mil positivos.

Pese a la exitosa campaña de vacunación, las celebraciones para recibir el 2022 movilizan a miles de personas en todo el país y podrían desencadenar nuevos brotes de contagios. Por eso, las autoridades nacionales difundieron un comunicado con toda la información necesaria para cuidarse y cuidar a los demás.

Completá tu esquema de vacunación y aprovechá los encuentros para alentar a tus conocidos a que también lo hagan.

Realizá las reuniones en espacios abiertos o con ventilación cruzada en forma permanente.

Identificá tu vaso, mate y utensilios para utilizarlos durante toda la reunión en forma individual.

Lavate las manos con frecuencia y usá barbijo.

Si tenés síntomas compatibles con COVID-19 como fiebre (37,5°C o más), tos, dolor de garganta, dificultad respiratoria, dolor muscular, cefalea, diarrea y/o vómitos, congestión nasal, pérdida brusca de gusto u olfato, quedate en tu casa y avisales a tus contactos estrechos (personas con quienes estuviste a una distancia menor a dos metros, durante al menos 15 minutos, mientras presentabas síntomas o durante las 48 horas previas al inicio de síntomas).

El pase sanitario entra en vigencia desde el 1 de enero

La medida está destinada a que las distintas actividades sean seguras, además de incentivar la vacunación contra la enfermedad COVID-19. El Ministerio de Salud de la Nación recuerda que, según la Decisión Administrativa 1198/2021, a partir del 1° de enero de 2022, las personas de 13 años o más deberán acreditar esquema de vacunación completo contra COVID-19 para realizar actividades como ir a bailar a discotecas, ingresar a salones de fiestas, realizar viajes grupales y asistir a eventos masivos en espacios abiertos, cerrados o al aire libre.

Colocar alcohol en gel en la mesa de Año Nuevo para que todos los invitados lo tengan a mano.

Es importante aclarar que al momento se considera “vacunación completa” al esquema de dos dosis con un intervalo transcurrido de 14 días o más desde la última aplicada. También es completa en casos de dosis única, como la vacuna Cansino, una vez transcurrido 14 días o más desde su aplicación. Esta definición es dinámica y podrá ser modificada en el futuro a partir del avance en el suministro de las dosis de refuerzo en la población objetivo.



El pase sanitario se obtiene a través de la aplicación “Cuidar” sistema de prevención y cuidado ciudadano contra COVID-19, apartado “Información de Salud” en su versión para dispositivos móviles, que puede descargarse en forma gratuita en las tiendas de aplicaciones oficiales de Android e IOS.



La app Cuidar posibilita el autodiagnóstico de síntomas, brinda asistencia y recomendaciones sobre la enfermedad, por lo que el pase forma parte de una estrategia más de cuidado sanitario.

El pase sanitario se obtiene con una vacunación completa, es decir, el esquema de dos dosis con un intervalo transcurrido de 14 días o más desde la última aplicada.

Una vez instalada, a través de la aplicación se podrá acreditar el estado de vacunación para poder llevar a cabo las actividades antes mencionadas. El pase cuenta con datos personales como nombre y apellido, documento nacional de identidad, el estado de vacunación contra COVID-19 (completa, iniciada, sin vacunación) y diagnóstico de COVID-19 (caso sospechoso o confirmado; con test realizado en las últimas 48 horas negativo o sin test realizado en las últimas 48 horas).



El pase sanitario deberá ser exhibido ante el requerimiento de personal público o privado designado para su constatación al momento previo a acceder a la entrada del evento o de la actividad. Las autoridades de las jurisdicciones y organismos del Sector Público Nacional, en coordinación con sus pares de las jurisdicciones provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y con las autoridades municipales, cada una en el ámbito de sus competencias, dispondrán los procedimientos de fiscalización necesarios para garantizar el cumplimiento.



Las personas que no pudieran acceder a la app, como los extranjeros no residentes en el país, no contarán con el pase dado que sólo puede ser generado desde la aplicación. No obstante, podrán acreditar su situación de vacunación con el certificado de vacunación contra COVID-19 en soporte papel o en formato digital expedido por la autoridad sanitaria local o extranjera.



Si el autodiagnóstico realizado a través la app Cuidar arrojara algún síntoma compatible con COVID-19, o si la persona estuviera notificada en el Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud como caso sospechoso o confirmado de COVID-19, se bloqueará el acceso a la pantalla del pase sanitario, hasta tanto se modifique esta condición, independientemente de tener el esquema de vacunación completo.

El lavado de manos frecuente sigue siendo una de las principales medidas de cuidado.

El pase sanitario tiene como objetivos que las actividades con mayor riesgo de exposición al virus SARS-CoV-2 sean seguras e incentivar la vacunación contra la enfermedad COVID-19. De este modo, el pase nos ayuda a seguir avanzando. Más vacunación es más protección y más cuidado.

¿Cuáles son los síntomas del COVID-19?

Fiebre (37,5°C o más), tos, dolor de garganta, dificultad respiratoria, dolor muscular, cefalea, diarrea y/o vómitos, congestión nasal, pérdida brusca de gusto u olfato.



Si tengo síntomas ¿Qué hago? ¿Cuándo?

Aislate hasta confirmar o descartar la sospecha; avisale a las personas con las que hayas tenido contacto desde las 48 horas previas al inicio de los síntomas ya que también deben aislarse; después hace la consulta siguiendo las recomendaciones de tu jurisdicción; si se descarta la infección, y ya no presentás síntomas, podés suspender el aislamiento; si se confirma el diagnóstico, debés mantener el aislamiento y seguir todas las recomendaciones del equipo de salud.

¿Cómo sé si soy contacto estrecho?

Se considera contacto estrecho a quien haya permanecido a una distancia menor a dos metros con un caso confirmado mientras este presentaba síntomas, o durante las 48 horas previas al inicio de síntomas durante al menos 15 minutos (como por ejemplo convivientes, visitas, compañeros de trabajo).

Los síntomas del Covid son fiebre (37,5°C o más), tos, dolor de garganta, dificultad respiratoria, dolor muscular, cefalea, diarrea y/o vómitos, congestión nasal, pérdida brusca de gusto u olfato.

También es contacto estrecho toda persona que haya proporcionado cuidados a un caso confirmado mientras presentaba síntomas o durante las 48 horas previas al inicio de síntomas y que no haya utilizado las medidas de protección personal adecuadas.

Además debe considerarse contacto estrecho en barrios populares, pueblos originarios, instituciones cerradas o de internación prolongada: a toda persona que comparta habitación, baño o cocina con casos confirmados de COVID-19, o a quien concurra a centros comunitarios (comedor, club, parroquia, paradores para personas en situación de calle) y haya mantenido estrecha proximidad con un caso confirmado, mientras el caso presentaba síntomas (menos de 2 metros, durante 15 minutos).

¿Qué hago si soy contacto estrecho?

Los contactos estrechos tienen más riesgo de contraer la infección. Por eso es fundamental que se aíslen aunque no tengas síntomas. Si sos asintomático y tenés el esquema inicial de vacunación completo (con menos de cinco meses de haber completado el esquema inicial o aplicada la dosis de refuerzo) debés hacer aislamiento por 5 días y luego otros 5 días de cuidados (no concurrir a eventos masivos, uso de barbijo, extremar cuidados ante el contacto con personas de riesgo).

En cambio, si sos contacto estrecho asintomático y no te vacunaste o presentás esquema incompleto, debés cumplir 10 días de aislamiento o 7 días de aislamiento más un test diagnóstico para descartar el contagio, además de 3 días más de cuidados. Si convivís con otras personas, debés mantener el aislamiento en tu domicilio y no tener contacto con ninguna de las personas que viven con vos. Ante la aparición de fiebre (37,5°C o más), tos, dolor de garganta, dificultad para respirar, dolor de cabeza, dolor muscular, diarrea/vómitos, congestión nasal o pérdida repentina del gusto o del olfato, comunicate de inmediato con los teléfonos dispuestos por tu jurisdicción.

¿Qué pasa si soy positivo para COVID-19?

Si sos un caso confirmado de COVID-19 y presentás el esquema inicial de vacunación completo (con menos de cinco meses de haber completado el esquema inicial o aplicada la dosis de refuerzo), aislate por 7 días más 3 días de cuidados (bloqueo de APP Cuidar, no concurrir a eventos masivos, uso de barbijo, extremar cuidados ante el contacto con personas de riesgo). En caso de no haberte vacunado o presentar el esquema incompleto, deberás hacer un aislamiento de 10 días. Avisale a las personas con las que hayas tenido contacto desde las 48 horas previas al inicio de los síntomas (o, si sos asintomático, dos días antes del diagnóstico) ya que deben realizar cuarentena; seguí todas las indicaciones del equipo de salud.

Luego de 20 semanas de descenso consecutivo del número de infectados que se dieron en medio de aperturas y mayor circulación de personas, actualmente el país lleva casi 9 semanas de aumento en el número de casos que se profundizó en la última semana. Hay que ser conscientes de este incremento y reforzar la importancia de las medidas de cuidado: uso de barbijo cubriendo boca, nariz y mentón; ventilación cruzada de ambientes cerrados; y lavado de manos con frecuencia. También es fundamental seguir avanzando en la campaña de vacunación, completando esquemas y aplicando dosis de refuerzo para reducir al máximo las internaciones y muertes.

Por último, la cartera de Salud destaca que esta etapa de la pandemia se diferencia del verano pasado por una gran diferencia: la mayoría de la población está vacunada. Está comprobado que un esquema de vacunación completo hace que haya menos probabilidades de hacer una forma grave de la enfermedad. Por eso, llaman a la población a seguir completando esquemas y aplicarse las dosis de refuerzo.