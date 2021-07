A medida que el ritmo de vacunación se acelera en Argentina, y con más de 25 millones de dosis aplicadas en todo el país, cesaron casi en su totalidad las dudas sobre efectividad, componentes y origen de los diferentes inmunizadores disponibles gracias a un arduo trabajo de concientización realizado por las autoridades sanitarias. Sin embargo, todavía persisten algunos interrogantes en relación a los efectos secundarios que pueden llegar a presentarse en las horas y días posteriores a recibir la inyección.

¿Hace falta tomar paracetamol antes de concurrir al vacunatorio?, ¿Cuántos días pueden durar los síntomas leves?, ¿Qué vacuna causa más molestias?. Estas y otras preguntas se repiten entre las personas que aún aguardan por su dosis y que se ven expuestos a toda clase de consejos y recomendaciones de parte de quienes ya fueron inmunizados.

En este contexto, la palabra de los expertos cobra relevancia para desmitificar y esclarecer estas cuestiones, con el objetivo de llegar al momento de la vacunación con toda la información necesaria. Por eso, Crónica.com.ar buscó la palabra de una eminencia en infectología, el Dr. Lautaro de Vedia (M.N. 70.640) médico y miembro de la Sociedad Argentina de Infectología (SADI).

.

Los síntomas que pueden presentarse al recibir cualquiera de las dosis contra el Covid-19 disponibles en el país no difieren de los que pueden llegar a provocar otras vacunas. “No es muy diferente a lo que ocurre al recibir la vacuna antigripal”, aclara el médico.

“Pueden presentarse síntomas muy leves, ligeros, usualmente manejables. Fiebre, dolor de cabeza, decaimiento, dolores musculares. Nada que no pueda manejarse con un paracetamol o ibuprofeno”, detalla el infectólogo. No obstante, esto puede variar de persona en persona. “Que tal vez ocurran, no quiere decir que siempre lo vayan a hacer”, aclara.

Según el experto, los síntomas leves suelen aparecer en las primeras 24, 48 y hasta 72 horas posteriores a la inmunización. Aunque, en casos aislados, puede llegar a extenderse hasta 4 días.

Los efectos de las vacunas contra el Covid-19 son similares a los ocasionados por la antigripal. (Foto: NY TImes).

En relación al consumo de paracetamol, el médico advierte que: “si bien hay mucha gente que cree que la toma preventiva de paracetamol o ibuprofeno sirve, e inclusos hay quienes sostienen que prefieren hacerlo 24 horas antes al día de la vacuna, lo cierto es que no existe ningún estudio o investigación que lo avale”.

“El aparato inmunológico tiene que funcionar normalmente al momento de recibir una vacuna. Si bien no hay estudios que lo comprueben, si se frena el proceso con una acción antiinflamatoria puede no ser lo mejor. No lo recomiendo”, remarca el doctor.

¿Qué vacuna genera más o menos síntomas?

Mucho se habla sobre las vacunas que provocan más o menos efectos secundarios, pero una vez más, De Vedia explica que no existe información científica que así lo sugiera.

.

“Si bien no existen estudios comparativos, dado que todas las investigaciones estudian la acción de cada vacuna por separado, en la práctica parecería ser que la Aztrazeneca puede llegar a presentar algún síntoma leve posterior mayor a los generados por la Sputnik-V, mientras que la Sinopharm sería la que menos molestias causa”, afirma el infectólogo.

Pero no es necesario generar preocupación alrededor de esta cuestión -tranquiliza De Vedia- ya que todo ocurre dentro de niveles manejables. “De ninguna manera estos efectos tienen que desalentar la vacunación. Hay que vacunarse, es la única forma de que se termine todo esto”.

Por último, el experto hace hincapié en la responsabilidad individual en torno a la vacunación y el efecto positivo que esto puede alcanzar a nivel colectivo. “Las vacunan tienen una dimensión individual pero también una dimensión comunitaria. Vacunándome, voy a proteger a los demás”.