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Jueves, 19 de marzo de 2026

Continúa la campaña antigripal en Quilmes: dónde vacunarse gratis

La inmunización se aplica en CAPS, hospitales y centros de salud municipales para prevenir complicaciones durante el invierno.

Redacción FMQ

El Municipio de Quilmes comenzó con la campaña de vacunación antigripal 2026. La misma es gratuita, segura, no requiere orden médica y puede aplicarse junto a otras cómo la del COVID, neumococo u otras del calendario nacional.

Está indicada en personal de salud, adultos mayores de 65, niños/as entre 6 y 24 meses, embarazadas y puérperas, personas de 2 a 64 años con factores de riesgo y personas en contacto con aves de corral.

En la primera etapa se iniciará con personal de salud y adultos mayores de 65 años, y a partir del 23 de marzo se abrirá al resto de la población indicada.

La vacuna está disponible en todos los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS/CIC) del distrito, además de en el Instituto Municipal de Salud y Medicina Preventiva Ramón Carrillo (ex Dispensario), en el Centro Integral de Salud, Diagnóstico y Rehabilitación Julio Méndez y en los Hospitales Dr. Eduardo Oller e Isidoro Iriarte. Para más información, o conocer el centro de salud o vacunatorio más cercano ingresar al link: quilmes.gov.ar/gestion/salud.php


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