La detención de Marcelo "Teto" Medina, más allá de su carácter mediático, y de las particularidades de la causa, también colocó el foco en el funcionamiento y la importancia de los centros y comunidades de rehabilitación de adictos.

Se trata de espacios que para los rehabilitantes y sus familias representan la única posibilidad de recuperar o reconstruir sus vidas, y para muchos de ellos tiene el mismo valor que su propia casa.

No obstante, dichos establecimientos no alcanzan a cubrir la gran demanda de consumidores por recuperarse y, tanto los padres como los propios pacientes estiman que la denuncia que involucró a Medina tuvo un efecto contradictorio en sus causas contra las adicciones.

"Todo esto que pasó refleja una historia detrás contada erróneamente. Esto nos perjudica a los que luchamos para que los adictos puedan recuperarse". El testimonio pertenece a Laura, quien internó por primera vez a su hijo en 2010.

La mujer recorrió ocho centros diferentes en pos de la recuperación de su ser querido, y en base a dicha experiencia señaló que "es mentira que a un adicto lo pueden someter a servidumbre porque te prende fuego la comunidad, no lo va a permitir, no es fácil de dominar. Salvo que lo dopen, y eso no pasó en esa situación".

En este sentido, Laura remarcó que "al adicto hay que hablarle con cierta autoridad, porque de forma permisiva no lo sacás de su voluntad de consumo, y para evitar que se escape es necesario que se le impongan responsabilidades".

En la misma línea, Marisol Froy, mamá de un joven recuperado tras 18 años de tratamiento, enfatizó que "a estos pibes debés mantenerlos ocupados las 24 horas del día, porque si tienen un espacio libre van a pensar y salir a consumir".

Como es el proceso de rehabilitación del adicto

La división y la asignación de tareas y actividades constituyen una de las principales estructuras en el largo y minucioso proceso de rehabilitación del adicto, puesto que le permite al interno recuperar ciertas responsabilidades y tareas rutinarias que perdió en el consumo.

En principio, el primer paso del tratamiento consiste en un trabajo terapéutico interdisciplinario, en el cual intervienen un director médico, un psicólogo y un psiquiatra, que comprende charlas individuales y colectivas.

En referencia a dicho proceder, Stella Maurig, operadora socioterapéutica en adicciones, detalló que "las personas que recién ingresan tienen sus guías y orientadores, que son los internos de mayor antigüedad".

"Se disponen grupos de pares, en los que hace un espejo con el otro, y de sentimientos con juegos basados en la psicología. El adicto se sienta frente a una silla vacía y habla como si estuviera otro sentado allí para que vaya abriendo su interior. Además, hay actividades de psicodrama, basadas en el teatro", finalizó.

Familiares insisten en que las comunidades son parte de la solución.

Mediante semejante metodología, Marcelino Ares, representante de la Fundación Yo Puedo, aseguró que "los chicos tienen que recuperar sus vínculos, y retomar las buenas actitudes y los hábitos".

Y continuó: "De eso se desprenden las tareas establecidas en la comunidad, vinculadas a los quehaceres, y las actividades terapéuticas". A su vez, Ares, papá de un joven rehabilitado, agregó que "quien consume, al llegar a una comunidad vuelve a implementar los buenos hábitos que perdió en la adicción".

Por sus funcionamientos minuciosos, por el afán en la contención, y en la reinserción social, los centros de rehabilitación y las comunidades desempeñan un rol esencial, imprescindible en la lucha contra las adicciones. En este sentido, Stella, representante de Madres del Ser, dejó en claro que "es el único lugar en el que saben cómo recuperar a un adicto".

"Son maravillosos, yo adoro a las comunidades, porque aprendés a vivir en comunidad. Hoy te necesito y vos me vas a ayudar, y mañana me necesitarás vos, y yo te voy a ayudar. Ese es el mensaje", consideró Laura.

No obstante, los propios adictos, sus familias y las organizaciones que los representan coinciden en sostener que hay mucho camino por recorrer, a pesar de las labores de dichos establecimientos, para erradicar una problemática tan compleja y peligrosa como el consumo de drogas.

Justamente, la creación de más espacios de rehabilitación para alcanzar una demanda en crecimiento, una mayor admisión de las mujeres en los recintos y salida laboral para los internos constituyen las principales carencias a resolver.

Bancan al Teto y a La Razón de Vivir

Hace 15 meses Silvia tomó conocimiento de la decisión de su hijo de internarse en una comunidad. Un paso que significó para ella "un montón. Nos cambió la vida, porque

fue un espacio de mucha contención". El lugar que hace referencia es La Razón de Vivir.

"Hizo grandes cosas por nuestros hijos", enfatizó Silvia en referencia al espacio que estuvo en boca de todos tras la detención de Marcelo "Teto" Medina, en el marco de una

causa por "asociación ilícita y reducción a la servidumbre".

Al reconocido personaje televisivo, "tuve la suerte de tenerlo en casa. Es una excelente persona. Nosotros lo invitamos a Concordia para que dé charlas y tuvimos ese honor. Él fue parte del cambio de mi hijo", reconoció Silvia.

Justamente, en referencia a este último centro para la recuperación de adictos allanado, Marisol, integrante de Madres del Ser, aseguró que "hicieron un desastre, porque no llevaron los equipos necesarios para atender caso por caso, y así definir las derivaciones. A a algunos chicos los enviaron a centros de trata de personas o a una comisaría, por ejemplo, los que tenían tobilleras o problemas judiciales".