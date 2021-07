Luego de toda la repercusión que tuvo el cantante de cumbia-trap L-Gante, al difundir un video en el que enseña el abecedario con una canción compuesta por él, ahora un maestro sanjuanino tomó la iniciativa y decidió usar este "original" método educativo para enseñar matemática.

Se trata de Leandro Iribarren, un profesor de educación especial de la provincia de San Juan, que se volvió viral al explicarle a sus alumnos matemáticas al ritmo de L-Gante.

El video, que fue viralizado por sus alumnos, se ve al profesor de secundaria vestido con la camiseta de la selección argentina de fútbol, con una gorra, lentes espejados y acompañado por su perro. En ese escenario el profesor dio rienda suelta a sus conocimientos y "cantó" el Teorema de Pitágoras.

"Hey, cumbia 38. Teorema de Pitágoras. Triángulo rectángulo. La suma del cuadrado de los catetos, es igual al cuadrado de la hipotenusa. Suma del cuadrado de los catetos, es igual al cuadrado de la hipotenusa. Hey, cambia 38", cantó el docente sanjuanino a sus alumnos.

En ese sentido, el profesor había dicho que, durante toda la pandemia de coronavirus, que devino en la llegada de la modalidad de clases virtuales, él había utilizado todo tipo de recursos para hacerles llegar los contenidos a los estudiantes.

La cumbia del abecedario de L-Gante y la mención de Cristina Kirchner al artista

L-Gante había estado en el foco de la opinión pública cuando hace unas semanas lanzó una cumbia-trap en la cual enseñaba el abecedario mediante sus canciones. Según relató la madre de uno de sus seguidores le había hecho este pedido, por lo que no lo pensó dos veces y viralizó el video en sus redes sociales.

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner hablado de L-Gante en un acto en Lomas de Zamora, donde dijo que gracias al programa Conectar Igualdad, el artista pudo conseguir su primera computadora.

.

Sin embargo, luego el cantante desmintió "con todo respeto" los dichos de la mandataria: "La netbook del gobierno yo no la obtuve en la escuela, no me acuerdo si la cambié por un celular o vendí el celular y me compré la netbook, pero un negocio así fue”, recordó en una entrevista a LN +.

“Soy un pibe que hacía música con la netbook. No conozco a Cristina Kirchner personalmente. Me causó un gran impacto esto de estar como ejemplo o referente. Yo solo hice lo que me gustaba, con bajos recursos”, dijo el cantante y enfatizó: “No quiero transmitir malos mensajes, yo cuento mi realidad, no es para imitarla”.

.

“No me siento usado. Ella dijo el logro que yo tuve. Creo que podría corregir, que no hay que recibir cosas así porque sí. La gente que me vendió la computadora es porque no le dio uso, a mí me gustaría que la gente que recibe eso la use”, añadió el trapero, quien se refirió a los dichos del periodista Eduardo Feinmann. “Cuando me enteré de todo lo que se habló de mí y tantos puntos de vista... ayer estaba: ‘Fua, qué loco’. Ahora tengo un poco más claras las cosas”, contó

“Mis seguidores me empezaron a mandar el material para que vea. Sin dar mi lado político, doy gracias a que una persona que fue presidente me dé reconocimiento en una cadena nacional”, concluyó.