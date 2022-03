Un momento de desesperación se vivió en el partido bonaerense de Almirante Brown. El personal de Bomberos Voluntarios de Longchamps le salvaron la vida a una bebé de 35 días que no lograba respirar correctamente.

El hecho ocurrió el pasado 7 de marzo, alrededor de las 22 hs, en el destacamento Nº1. Los oficiales de guardia en el cuartel recibieron a unos padres que estaban desesperados porque su beba de un mes tenía problemas para respirar.

"Me encontraba de guardia y justo en ese momento estaba en la puerta del edificio realizando unas tareas. Ahí observo que frena una camioneta de forma brusca, algo no era normal. Me acerco y veo a la bebé. Todo era muy desesperante. Abro la puerta y la mamá empieza a llorar", relató Sebastián Marinelli, el primer bombero que asistió a la pequeña, en una nota con el medio local Noticias de Brown.

En ese momento, el joven se encontró con un panorama desalentador. La beba tenía sus vías respiratorias obstruidas. A causa de eso no respiraba y su piel comenzó a ponerse morada. La madre realizó las maniobras de primeros auxilios en su hogar, pero no tuvo éxito. Por eso decidió ir rápidamente hasta el destacamento local.

En el vídeo, captado por las cámaras de seguridad del edifició, se ve a Marinelli practicándole a la bebé la famosa Maniobra de Heimlich. Luego sus compañeros continuaron realizando las maniobras de reanimación mientras él se encargaba de poner en marcha el camión para poder trasladarla a la nena a la Unidad de Pronta Atención (UPA) que se encuentra a sólo 500 metros del cuartel.

“Ingresando a la guardia la nena empezó a llorar y eso nos dio tranquilidad de que le estaban volviendo los síntomas. Fue todo en un minuto. Estamos acostumbrados pero te descoloca, no es algo de todos los días. Es una alegría que haya terminado bien”, reconoció Fabián, otro de los bomberos que asistió a la bebé.

Por su parte, desde el destacamente informaron que actualmente la pequeña está en buenas condiciones de salud y se le están realizando diversos estudios para poder determinar qué fue lo que ocasionó la obstrucción de las vías respiratorias.

Los bomberos destacaron que la madre tuvo un rol relevante para salvar a la nena: “La mamá nos contaba que en su trabajo le enseñaron la Maniobra de Heimlich y el RCP, cuando observó la anomalía en la beba la aplicó, vio que tendía a respirar pero no reaccionaba, por eso se acercó al cuartel”, destacaron.

Para finalizar, los bomberos voluntarios le enviaron un mensaje a la población por este tipo de casos en donde recomendaron “acercarse al cuartel de bomberos de sus barrios para conocer e informarse si se realizan capacitaciones gratuitas sobre Primeros Auxilios, maniobra de Heimlich y RCP”.