A pesar de ya ser hogar de más de 7,5 millones de inmigrantes, Australia continúa en busca de trabajadores altamente calificados que quieran hacer hogar en el país. Desde la Argentina, es posible aprovechar los programas de migración de Australia y postularse para una de las visas que ofrece el territorio.

Al tener un gran número de residentes inmigrantes, Australia es un país multicultural que acoge a los migrantes con amabilidad, permitiendo una rápida adaptación social y cultural. Además de un gran clima, hermosos paisajes y una fauna diversa, es uno de los países con mayor calidad de vida del mundo.

Los requisitos para emigrar a Australia siendo argentino

Australia cuenta con un sistema universal de visas, por lo que es obligatorio tramitar una para entrar al país. Australia cuenta con 11 diferentes tipos de visados, cada uno adaptado según el propósito de viaje, duración, condiciones y precios que mejor sirvan al viajero:

Si se busca pasar un año enriquecedor en el exterior, es recomendable mirar el visado Work and Holiday. Esta visa permite trabajar un año completo, y si se renueva, permite estar hasta 2 años más en Australia. Con Work and Holiday se puede estudiar en el país hasta cuatro meses, y trabajar todo lo que quieras. En cuanto a sus requisitos, se debe entre 18 y 30 años, al menos dos años de estudios superiores terminados, poder demostrar solvencia económica y un buen nivel de inglés.

Con la visa Work and Holiday, estudiantes pueden viajar y sustentarse por un año en el exterior.

Si se busca residir de manera más permanente, los visados de trabajo son la elección ideal. A grandes rasgos, hay dos tipos de visados: Sponsor visa (2 a 4 años) y Skilled visa (residencia permanente). Conseguir estos documentos es más complicado, ya que requieren del aplicante estar recomendado por un sponsor aprobado para una ocupación; por eso muchos ingresan con otro visado y tratan de conseguir la nacionalidad una vez en Australia.

Hoy en día, Australia está en la búsqueda de profesionales altamente especializados como ingenieros aeronáuticos, ingenieros agrónomos, programadores, desarrolladores, analistas, administradores de bases de datos, y más. Todas estas profesiones gozan de salarios generosos: según la plataforma Indeed, un programador en Australia gana al año alrededor de US$ 83.000 y un desarrollador supera los US$ 98.000 anuales.

¿Cuánto cuesta vivir en Australia?

Mientras los precios en Australia no son baratos, los salarios que se ganan garantizan una buena calidad de vida.

A pesar de no ser un país barato, los australianos gozan de sueldos muy altos que les permiten una gran calidad de vida. Según lo explicó un argentino que vivió en el conurbano bonaerense y se animó a emigrar a Australia desde su cuenta de Twitter "Vivir en Australia", para el inmigrante "todo depende de lo que cada uno consuma y de cuántas personas integran el grupo familiar".

"Para dos personas se puede gastar unos $250 (US$ 170) a $300 (US$ 210) por semana más o menos. Pero te recomiendo el ejercicio de ver qué cosas comprarías si ganás alrededor de $1300 (alrededor de US$ 920) por semana", escribió, y agregó que el alquiler se paga semanalmente y cuesta alrededor de $400, unos US$ 280.

Depende mucho de lo que cada uno consuma y de cuántas personas integran el grupo familiar:

Podés emular una compra online en uno de los supermercados más conocidos de acáhttps://t.co/62xKW4lMzz

Y ver cuánto gastarías por semana o mes para cubrir tus necesidades.

"El inquilino no paga el agua, sino el dueño. Los servicios tales como luz son unos $38 (US$ 27) a la semana. Un plan del celular puede salir unos $65 (US$ 46) al mes o $15 a la semana", aclaró.