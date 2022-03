Durante la mañana de este lunes, los pasajeros que viajaban en la Línea B de subtes pasaron por una pesadilla. Un corte de luz, entre las estaciones Echeverría y Los Incas, dejó a los pasajeros encerrados durante una hora dentro del transporte público. En medio del caos y la desesperación que se manejaba en el ambiente, hubo pasajeros, descompuestos y algunos altercados.

El hecho tuvo lugar alrededor de las 9 de la mañana y logró que esta mañana no sea una más con mucho tránsito o demoras en la vía pública. Algunos de los usuarios que se encontraban dentro, dieron algunas declaraciones.

En este caso, el pasajero Facundo Ramírez dialogó con Cristina Pérez en su programa "Cristina Sin Vueltas", y describió la trágica situación que se vivió: "Fue una hora que fue un caos con gente desmayada y sin aire", y agregó: "Yo subí en Rosas y cuando pasó la estación Echeverría se quedó sin luz. Quedamos varados entre Echeverría y Los Incas".

En cuanto a la situación que se vivió entre los pasajeros, contó: "Había muchísima gente, hacía calor, una chica se desmayó y la gente se empezó a desesperar. Fue feo el momento". Por otro lado, Ramírez también hizo una breve descripción acerca del rol de las autoridades a cargo, ante semejante situación: "Pasaron 15 minutos y vino el señor que maneja el subte para avisar que había un corte de energía y que no podía evacuar porque si volvía la luz podía venir un subte. No nos decían qué pasaba y no sabían cuándo volvía la luz. Nos pedían tranquilidad, pero no sabíamos nada".

La bronca de los pasajeros de la Línea B

Otro de los pasajeros varados, al momento de quedarse encerrados, publicó en su cuenta de Twitter: "Quieren saber cómo empecé mi semana? Línea B de subte se quedó sin tensión. Estoy varado en el subte a oscuras entre Rosas y Echeverría. No saben si nos tienen que evacuar y una señora está preocupada por el barbijo".

Como hilo dentro de su tuit, publicó luego: "Menos mal que no hay nadie que sufra ataques de pánico", acompañando el texto con una foto que tomó desde dentro del Subte

La Línea B completamente a oscuras.