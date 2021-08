Hace diez años Telefe explotaba un formato que generaba picos de rating a lo largo de todo el mundo. Allí un participante en particular se compró a los televidentes argentinos a fuerza de mostrar una faceta que hasta el momento no se había visto, la del 'jugador', y Cristian U se convirtió en el ídolo del momento.

Desde el primer momento entró con el objetivo de ganar y de hacer lo que fuera para coronarse, ya sea armar alianzas, poner a unos en contra de otros o incluso autonominarse para lograr que hubiese placas de eliminación multitudinarias.

Salió de la casa por su propia voluntad, el rating bajó y le pidieron que volviera a entrar. lo hizo y terminó ganando el reallity con un apoyo masivo de los espectadores. Hoy, a una década del programa que le cambió la vida, Cristian Urrizaga dialogó con cronica.com.ar, recordó su paso por GH y contó en qué está trabajando.

"No me molesta para nada que me digan Cristian U, es mi personaje. La gente todavía me sigue haciendo una pregunta que es muy argentina: ‘está todo armado, ¿No?’. Parece que cada cosa que se hace en esta sociedad arrancando de la política, parece ser trucho. Por eso siempre preguntan si está arreglado, pero no", comenzó.

Asegura que al día de hoy no le interesaría volver a entrar a Gran Hermano, pero tampoco lo descarta. "Parece que pasó toda una vida, ya ni me acuerdo. Hay que ver el momento por ahí me agarran y digo que voy a entrar a hinchar los hue..", bromeó.

Cristian U después de Gran Hermano

Su fama repentina lo llevó a reemplazar a Hernán Caire en Pasión de Sábado, a concursar en Combate e incluso en el Bailando, pero de un día para el otro se alejó de los medios. Sin embargo, comenzó a prepararse y estudiar actuación en espera de una buena oportunidad.

"Siento que la tele está rara. Hoy dicen que están apostando a la ficción, pero la ficción lo único que está mostrando son villas, cárceles y muertes. Desde El Marginal, que está buenísimo, ahora están haciendo una nueva en Canal 13 también sobre la villa. Siento que no salen desde ese guión y no me veo ahí. No me voy a hacer el actor de primera línea, pero estudié muchos años y siento un círculo muy cerrado. Si por ahí me llamaran lo pensaría pero por ahora no veo la posibilidad", explicó Cristian U.

"Creo que hay cierta clase de ficción que en la cuarentena hubiese hecho mucha falta porque al margen de si la gente está triste o no, estuvimos encerrados un montón y eso hubiese ayudado a mantener a la gente en la casa, hubiese divertido, entretenido", reflexionó.

.

Siempre fue amante de los animales y decidió canalizarlo en un negocio. "Puse un hotel para perros que sigue vigente. Está a cargo de mi hermano, pero se redujo todo por la pandemia del Covid, porque la gente no se iba de vacaciones. Gracias a Dios se está levantando".

"Puse un hotel para perros que sigue vigente. Está a cargo de mi hermano, pero se redujo todo por la pandemia del Covid"

El coronavirus y la búsqueda de una nueva salida

Hace ocho meses decidió arrancar su canal de Youtube y de Twitch para generar su propio contenido y si bien tuvo muchos espectadores, decidió abandonarlo.

Cristian U hizo un intento de hallarse en las redes pero asegura que le aburrió muy pronto.

"Lo de las redes me aburrió. Lo quise probar a ver qué era. Hay chicos que están muy preparados y que les va demasiado bien con contenido bueno a los que los felicito realmente, pero a mí me aburrió".

"Tengo armado mi propio estudio de música y me dedico a la electrónica"

Pero decidió ponerle empuje a otro rubro. "Tengo armado mi propio estudio de música y me dedico a la electrónica. Estoy produciendo mis propias cosas, ensayando todos los días. Ahora que se empezó a abrir todo comenzó a salir trabajo así que estoy muy enfocado en eso que es lo que me gusta", sentenció.