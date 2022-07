Darío Barassi nunca pierde una oportunidad de hablar de Emilia, su primogénita, aunque esté en medio de un programa. Esta vez, el conductor de 100 argentinos dicen disipó la tensión competitiva en el estudio con una divertida anécdota de él y su hija en sus aventuras culinarias.

Todo comenzó luego de que una de las respuestas en el juego fuera "batir o mezclar", lo que le recordó al conductor sobre un percance que tuvo su niña en la cocina: "Ayer intentamos hacer un bizcochuelo con Emilia y nos salió para el or…, chicos ¿Cómo puede salir mal un bizcochuelo?".

Intentando defender las aptitudes culinarias del mediático, una de las productoras del programa acotó: "No, lo que pasa es que tiene su técnica. Tenés que batir bien", y Barassi reveló el proceso: "¡Ella batió! Ella mezcló, ella mezcló", dijo y bromeó: "La culpa es de ella", comentó muy divertido ante el resultado. "Yo le decía… ¡Salió mal por tu culpa! Lloró, se tiró al piso y después se lo comió entero", cerró a carcajadas.

En mayo, el conductor confirmó a LAM que él y su pareja, Lucía Gómez Centurión, están esperando una segunda bendición: "Estamos chochos, felices, la verdad que una noticia que nos sorprendió un poco, porque estábamos con la idea tomada de ir por otra criatura, pero se nos dio esta vez bastante rápido". Sobre la futura hermana, Barassi contó que "por momentos está muy contenta y por otros no tanto" ante la idea de compartir a mamá y papá, pero todos esperan su llegada con ansias.

El regalo que le envió Darío Barassi a Lionel Messi y Antonela Roccuzzo

Hace unas semanas el conductor fue noticia porque mantuvo un divertido ida y vuelta de mensajes con Antonela Roccuzzo. "¿Sabés quién me creo que soy? El mejor amigo de Messi", dijo antes de comentar que, desde la producción de 100 argentinos dicen, envió un saludo de cumpleaños al futbolista a través de su mujer. "¿Qué necesitan, un salame? No sé qué ofrecerles, chicos. Lo que quieran, les mandamos. No sé, unas facturas", le comentó a Roccuzzo en el mensaje que llegó unos días antes del cumpleaños de Messi.

Días más tarde, el conductor compartió la respuesta de la rosarina: "Hola, ¿qué tal? Escuchá, te adelantaste un poco, el cumple de Leo es el 24 de junio, lo saludaste con un poquito de anticipación (...) Pero bueno, de todas formas te acepto el salame, eso siempre viene bien", le responde la madre de Thiago, Mateo y Ciro por WhatsApp.

Antonela Roccuzzo compartió el regalo de Barassi en su cuenta de Instagram.

"Gordo, es el 24 mi cumple, nada que ver, te acordaste solo dijiste y nada que ver. Faltan diez días todavía. Bueno, gracias, ya me doy por saludado", le agradeció Messi en otro audio, en el cual de fondo se escucha a su esposa pidiendo que envíen facturas. Al aire del programa, Barassi dijo que se las mandaría y cumplió.

Fue Antonella quien subió a sus historias de Instagram videos mostrando la gran cantidad de comida que desde la producción del ciclo de El Trece le hicieron llegar a la familia Messi. Se ven cajas con medialunas simples y rellenas de dulce de leche y también de jamón y queso. Además de una picada de salame y queso. "¡Muchas gracias!", escribió Roccuzzo y etiquetó a Darío y al programa de juegos.