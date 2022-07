Con tan solo 20 años, la vida de Alejandro Gerez dio un giro de 180 grados, luego de haber participado de "Cuestión de peso", en el año 2012. El joven confesó que el programa lo hizo ver todo de otra manera, y allí fue cuando descubrió que "algo tenía que hacer".

A 10 años de su participación en el programa televisivo, el ex concursante hoy lleva una vida completamente distinta a la que llevaba en ese entonces, con el deporte como su gran aliado.

El gran cambio de vida del ex participante de Cuestión de Peso.

A pesar de que hoy se dedica a entrenar físicamente a sus alumnos, su lucha contra la obesidad no fue algo fácil de superar para Alejandro, y requirió de un largo y duro camino.

Sin embargo, su deseo de llevar una vida más saludable fue más fuerte que todo el resto, y su gran fuerza de voluntad, junto con la ayuda de especialistas, logró que hoy trabaje como personal trainer.

La dura lucha personal de Alejandro Gerez

El ex participante de " Cuestión de Peso" confesó que "siempre supo que necesitaba ayuda", debido a que la obesidad fue algo que lo acompaño desde que tuvo uso de razón.

Tras ser consultado sobre su infancia, el hombre de 30 años dio algunos duros detalles: "Mi mamá me llevaba a muchos nutricionistas. Me acuerdo de tener seis años y estar en tratamiento e ir cada 15 días. El nutricionista me sacaba un papelito y me decía: ‘En estos días no podés comer chocolate y ni galletitas’".

En ese sentido, Alejandro confesó que, de más chico, siempre se sintió diferente al resto, y tanto en su niñez como en su adolescencia, recibió todo tipo de agresiones y bullying por parte de sus compañeros.

Además, la diferencia la sentía también en su casa, debido a que era el único de su familia que tenía que comer algo distinto al resto, y sus comidas siempre estaban llenas de restricciones.

Alejandro a través de las redes sociales.

La vida del ex participante del programa televisivo no fue para nada fácil, por lo que a sus 17 años, decidió irse a vivir solo. A partir de ese momento, su vida se convirtió en un calvario, ya que no contaba con la ayuda de nadie.

“No tenía la mirada de mi familia. Ahí se descontroló todo y así fue como llegué a los 20 años con 160 kilos”, confesó Alejandro. Ese momento bisagra en su vida fue el que lo llevó a esforzarse para lograr un rotundo cambio.

Así luce hoy el ex Cuestión de Peso.

Aunque no fue nada fácil, pero el acompañamiento de los especialistas de " Cuestión de Peso", junto con el de sus compañeros y el de los múltiples televidentes, fue lo que lo impulsó a cambiar su vida para siempre.

A pesar de que hoy en día entrena a varios alumnos, luego de haberse preparado profesionalmente como preparador físico y personal trainer, Alejandro confiesa que el principal lema de su lucha personal es: "un día a la vez".