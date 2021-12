Su historia fue un suceso viral que conmovió al país. Efraín Delgado, aquel nene perteneciente a la comunidad Qom de Pampa del Indio -provincia de Chaco-, ya es un jovencito de 17 años que acaba de terminar la escuela secundaria y sueña con ser profesor de educación física. Y hoy, como hace cinco años, la foto junto a su abuelo vuelve a emocionar.

Efraín Delgado, el nene perteneciente a la comunidad Qom de Pampa del Indio en la provincia de Chaco. Su trayectoria escolar recién concluída comenzó a los seis años en la Escuela de Educación Primaria N°239 “Pedro Inchausp”, situada a la vera de la Ruta Provincial N°3. Para llegar cada día a clases, Efraín recorría seis kilómetros a pie desde su casa del lote 29 de la colonia agrícola Pampa Chica. Para realizar este recorrido diario lo acompañaba su abuelo Ángel y, luego, se sumó su hermana Celeste, un año menor.

El esfuerzo se vio recompensado en diciembre de 2016 cuando Efraín se convirtió en el primer integrante de su familia en completar los estudios primarios y recibió de Hugo Baricheval -su maestro- el diploma de abanderado. Efraín y su abuelo lo recibieron con lágrimas. El momento quedó inmortalizado en una foto que fue replicada por decenas de miles de usuarios en las redes sociales.

“Me emocioné porque logré lo que quería desde hace mucho: terminar la primaria. La secundaria va a ser más difícil porque queda más lejos, a ocho kilómetros”, fueron las palabras de Efraín en ese entonces.

Gracias a la repercusión que adquirió su historia, el club de fútbol, River, le permitió a cumplir un sueño: conocer el estadio Monumental y pelotear con su ídolo, Lucas Alario. Pero el fútbol le abrió más puertas: la historia emocionó también a Juan Sebastián Verón, dirigente de Estudiantes de La Plata y le regaló dos bicicletas.

La experiencia de Efraín Delgado en los estudios secundarios

Hoy pasaron cinco años y, ya con 17 años Efraín Delgado finalizó sus estudios en la Escuela Secundaria N° 159, en Campo Medina, ubicado en los alrededores de la ruta que une Pampa del Indio y General San Martín. Nuevamente fue el mejor alumno y repitió la foto con Ángel, al que hoy supera en estatura.

“No me sacaron tantas fotos como cuando teminé la primaria. Esa vez fue como ser famoso por unos días, ¿no? Ahora hubo gente que me llamó y me felicitó”, cuenta. Su abuelo Ángel comparte la alegría: “Estoy muy contento. Efraín siempre estudió muchor”. “Por suerte, mi abuela Herminia me pudo regalar una moto con lo que fue ahorrando de su pensión, así que dejé de ir caminando a clases”, se emociona el adolescente.

Estudiar en el campo sin presencialidad ni conectividad fueron obstáculos adicionales que superó Efraín Delgado en la época de pandemia: "Una vez por semana, los profesores nos dejaban la tarea en la escuela. Teníamos que ir a buscarla y, después, entregarla”, es su síntesis de aquellos días sin presencialidad. “Acá en el campo casi no llegó el coronavirus, pero en el pueblo (Pampa del Indio) sí. El mayor problema siempre es que no hay señal y no funciona el WhatsApp. Ahora puedo hablar porque justo me vine para el pueblo”, retrata.

Elena Martín, directora del colegio, describe a Efraín como “un muy buen alumno, responsable y que no faltó nunca a clases. Sacó el mejor promedio de su curso desde primero a quinto año. Fue abanderado. Es tímido y culminar sus estudios secundarios es un gran paso para él”.