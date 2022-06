La muerte de Lautaro Coronel, más conocido como El Noba, generó conmoción en el ambiente artístico. El joven oriundo de Florencio Varela alcanzó la fama repentinamente gracias a su música y se convirtió en uno de los referentes de la cumbia 420.

El creador de "Tamo chelo" solía compartir sus día a día con sus seguidores de Instagram. De hecho, su último posteo fue para compartir que había dado el primer paso para cumplir su sueño: había comprado un terreno para construir un hogar para su familia.

“Hasta que un día ustedes y la música cambiaron mi vida, gracias por escucharme, gracias por bancarme. Hoy tengo mi propio terreno, mi casa tan soñada. @leo_byinfinit gracias amigo por siempre ayudarme y enseñarme muchas cosas”, escribió en la publicación.

.

Sin embargo, horas después, sufrió el violento accidente a bordo de su moto, por el que perdió la vida. Su sueño de tener casa propia quedó inconcluso.

Días después del accidente, durante su internación, la madre del cantante, Vanesa Aranda, contó que su hijo "compró el terreno para hacerle la casa a su hija (Alin), que es lo que más ama en todo el mundo". Y reveló que su nieta estaba feliz "porque su papá le prometió hacerle una pieza muy grande”.

Pero tras participar de su velatorio multitudinario, La Joaqui, una de sus colegas amigas, hizo un llamado de solidaridad para que la familia del artista logre terminar la casa que tanto anhelaba El Noba.

La cantante y actriz - participó de El Marginal- aseguró que se trata de una iniciativa entre artistas y que la ayuda es voluntaria para quienes se quieran sumar. "Todosposelnoba", es el alias y los interesados deben comunicarse con Leo Vecchino, amigo y manager de El Noba.

La Joaqui inició una colecta para terminar de construir la casa de la hija de El Noba.

La desgarradora despedida de La Joaqui para El Noba

Como era de esperarse, fueron muchísimos los familiares y amigos que lo despidieron a través de sus redes sociales. Uno de los mensajes más sentidos fue el de La Joaqui, quien lanzó junto a El Noba la canción “Pica” en enero de este año.

La actriz y rapera compartió una publicación en su cuenta oficial de Instagram @lajoaqui en donde despidió a su amigo con un emotivo texto y un video musicalizado con "Fuiste lo mejor" de Intoxicados.

.

El texto completo:

Quiero que sepas, que lo lograste, que tu vieja querida hoy se vistió de héroe, tus hermanas te hicieron brillar como nunca, tu Infinit nos mantuvo bien fuertes, diste voz a tu Varela querido, a todos los pibes de las motos.

Quiero que sepas que nos enseñaste un montón, y que en tu caravana vi más gente con casco que nunca. Hiciste la caravana más grande del país, voy a llevar tu nombre con orgullo a todas partes, fuiste el mejor amigo que alguien podría tener, fuiste lo mejor.

No hay palabras para reconfortar el dolor de sueños y afectos que se van. Solo esperar que cada día duela un poquito menos.

Compartir este viaje en la música con vos fue como sentirme poderosa, como si tuviera la seguridad de que mi espalda siempre estuviera cubierta.

Fuiste como un hermano para mí, me dejaste un papá, una mamá, tres hermanas y una sobrina de corazón. Me dejaste un equipo ganador, donde nos queremos y nos cuidamos, donde nos hicimos familia. Me compartiste tu reino, y la magia de ver nenes de 5 años colgando su bici soñando con ser grande como El Noba.

Yo voy a sonreír siempre como me enseñaste, no voy a dejar que nadie me vea mal. Gracias por elegirme como tu compinche. Siempre vas a ser mi mejor amigo, mi hermano que me trajo la vida, por defenderme a capa y espada. Que siempre sea siempre ����