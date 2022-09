En junio de este año, Domingo Faustino Verna, de 76 años, asesinó a su nieto de cinco disparos en Bahía Blanca, y dos meses después, tuvo que retirarse de una celebración por el Dia del Jubilado al ser reconocido por los medios y las personas que se juntaron en la plaza principal de la localidad.



El trágico momento, ocurrido el pasado 13 de junio en el barrio Rosendo López, que terminó con la vida de Brian Verna y revolucionando a toda la región por la magnitud de los hechos, todavía persiste en la memoria de los vecinos y de la prensa local. Rápidamente, los residentes lograron identificarlo mientras ocupaba una de las sillas del evento en relación a la jornada de reflexión por el Día del Jubilado.



La convocatoria tuvo lugar en la Plaza Rivadavia de la localidad bahiense, donde una cierta cantidad de jubilados se reunieron para dialogar sobre cuestiones que los involucran en la vida cotidiana y cómo afrontan la realidad del país. En ese contexto, Domingo Verna participó de la junta como una persona más, aunque los vecinos no lo tomaron como tal y hasta los medios locales comenzaron a interrogarlo sobre el asesinato de su nieto.



A raiz de la batida, el jubilado asesino tomó la decisión de retirarse del lugar en su bicicleta en el que había llegado al evento. Vale mencionar que la madre del fallecido continúa con la batalla judicial exigiendo la detención de Verna.

¿Por qué motivo Domingo Verna mató a su nieto?

Domingo Faustino Verna, de 76 años de edad, tomó la decisión de acribillar de cinco balazos a su nieto de 29 años, en la vivienda del jubilado ubicada en Cobián al 600. La noticia tomó trascendencia el día que aparecieron videos de la cámara de seguridad del hogar detallando lo sucedido que dio lugar a un posterior desenlace fatal.



El primer video que se volvió viral mostraba a Brian Verna intentando golpear a su abuelo con un palo, al mismo tiempo que su novia intentaba calmarlo. El jubilado recibió golpes de puño y ataque a patadas a la puerta de su vivienda. Según la madre de la víctima, Mariel Verna, dio detalles del trasfondo del conflicto y aclaró que la relación entre ellos no era buena y que su padre tenia un comportamiento de "hostigamiento con mensajes" telefónicos con su hijo.



El segundo video muestra como el joven de 29 años regresó a la casa de su abuelo minutos después del primer ataque, y comenzó a violentar la puerta del hogar a patadas. La reacción del jubilado fue casi inmediata al abrir la entrada de su vivienda y ocasionar cinco disparos fatales que impactaron de lleno en el abdomen, el tórax, el cuello, la mejilla y el hombro de la víctima fatal.



La madre del fallecido sostuvo que un testigo escuchó a Domingo Verna decirle a su esposa "maté a la lacra, no me va a molestar más". A raíz de lo sucedido, los abogados de la familia de Brian Verna solicitaron un cambio de caratula de la causa como "homicidio premeditado", con claras intenciones de acabar con la vida del muchacho. La justicia en su momento decidió otorgargarle la libertad al jubilado por su avanzada edad y por actuar en legítima defensa.



"Mi padre siempre fue una persona manipuladora, tanto en la familia como en la sociedad", sostuvo Mariel Verna respecto al comportamiento de su papá, y que nunca aceptó los problemas psiquiátricos por los que transitaba la joven víctima. Se sabe que Domingo Verna fue un militar del Ejercito Argentino, cumpliendo el cargo de suboficial.