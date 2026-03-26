Jubilado que alquilaba su casa para que funcione un prostíbulo evitó el juicio a cambio de $4.000.000

Un jubilado de casi 70 años que enfrentaba una posible condena de prisión por facilitar la prostitución ajena en su propia vivienda de la provincia de Neuquén logró evitar el juicio a cambio de una reparación económica.

La Justicia Federal determinó que el hombre había alquilado su casa durante tres años a los administradores de un prostíbulo, y fue investigado por más de una década por presuntamente haber obtenido un beneficio económico de la explotación sexual de mujeres que funcionaba en ese inmueble, un delito que prevé penas efectivas de prisión.

La defensa del acusado ofreció el pago de una suma millonaria que fue aceptada por la víctima y avalada por el Ministerio Público Fiscal. En su resolución, el juez ponderó además el delicado estado de salud del imputado, quien padece cáncer y atravesó varias cirugías, circunstancias que tornaban inviable la celebración de un debate oral.

El Tribunal Oral Federal homologó el acuerdo y fijó sus condiciones: el jubilado deberá abonar cuatro millones de pesos en un único pago a la víctima querellante.

Una vez acreditado ese desembolso, quedará sobreseído total y definitivamente en la causa, y el juez ordenará levantar todas las medidas cautelares que pesaban sobre él.

El acuerdo alcanza únicamente a una de las mujeres involucradas, dado que otras dos no pudieron ser localizadas y una cuarta desistió de cualquier reclamo.

Un prostíbulo en su casa

La investigación había revelado que en la propiedad ubicada sobre la calle Libertad al 900 se cometieron reiteradas acciones delictivas vinculadas a la trata de personas y la explotación sexual.

La causa tomó impulso cuando una de las víctimas, con el acompañamiento de organismos de asistencia, se constituyó como querellante en la causa. Sin embargo, el expediente se extendió durante años hasta que las partes resolvieron cerrarlo por una vía alternativa.

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