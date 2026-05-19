Cayó un jubilado prófugo por apuñalar a un amigo al que acusó de estar "con su mujer"

La Policía Federal detuvo en la zona oeste del Gran Buenos Aires a Raúl Paz, de 69 años, conocido en el barrio como "Don Rolo", durante un operativo llevado a cabo el pasado lunes.

El jubilado vivía bajo el alias Rolando Reynoso con un pedido de captura activo por "tentativa de homicidio", y llevaba dos años escondido a plena vista.

El crimen que se le atribuye ocurrió en mayo de 2023, cuando invitó a un amigo de 75 años a su casa en Caseros a tomar unos tragos y lo agredió a cuchilladas por celos.

De acuerdo a la reconstrucción de los hechos, en medio de la reunión lo increpó: "Te comiste a mi mujer". Sacó una navaja y lo atacó varias veces. La víctima escapó malherida y sobrevivió; él se fugó a pie.

El fiscal Ignacio Correa, de la UFI 5 de San Martín, llevaba la investigación por el caso. Paz, maestro pastelero de Caseros, desapareció de su domicilio y cambió su identidad para no ser encontrado.

Lo delató su jubilación

Durante casi dos años como prófugo, Paz nunca dejó de cobrar su jubilación y su pensión. Meses atrás, además, solicitó un crédito de $650.000 en un banco.

La División Homicidios rastreó esos movimientos financieros y llegó hasta el domicilio de calle Centenario, que además coincidía con su domicilio fiscal registrado.

Vecinos lo describían como un hombre tranquilo que no generaba conflictos. Nadie sospechaba nada.

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