El freestyler, Gonzalo Rodríguez, mejor conocido como "G Sony", quien se hizo conocido tras participar de El Quinto Escalón, compartió un video donde explica el mal momento que atraviesa a nivel salud.

En el corto clip, el joven lanzó un pedido desesperado de ayuda y contó que fue rechazado por varias obras sociales por su peso.

“Me siento totalmente desamparado”, escribió en un descargo que realizó ante su casi millón de seguidores de Instagram y luego continuó detallando: “No saben lo mal que me siento porque no existe quién ampare a una persona por ser obesa. es increíble el abandono que se siente y la discriminación que se siente…”.

Acto seguido explicó que quiso acceder a una obra social para mejorar su condición de vida y que no lo aceptaron. “¿Qué significa eso? Que me tengo que morir o que tengo que sí o sí pesar 80 kilos para que me atiendan”, disparó.

Y luego remarcó: “Yo no pido que me regalen absolutamente nada y menos con este tema… pero ya no sé qué más hacer, y quiero que me den alguna respuesta…, ya que me dicen que el motivo por el cual soy ‘no apto’ es ‘confidencial’”.

Para cerrar su descargo, el joven artista solicitó ayuda al ministerio de salud: “Me siento desamparado, es inhumano lo que estoy viviendo”, dijo visiblemente angustiado.

“Solo estoy pidiendo ayuda! ¡Espero que todo esto se pueda generar algo positivo! Gracias a todos por difundir”, agregó en su publicación que ya fue compartida por miles de personas.

Además, el artista recibió el apoyo de muchos de sus fanáticos a través de algunos comentarios: “¡Vamos que tú puedes hermanito! ¡Valdrá la pena!”; “Fuerzas hermano, Dios quiera que puedas encontrar la solución pronto”; ”¡Fuerza Sony! Tu mensaje se va a escuchar”; “Estamos contigo Sony”; “Vas a salir adelante”; “Te queremos todos”; “Justicia por vos y por todos los que están pasando por la misma situación”.

Quién es G Sony

G Sony es un productor y trapero argentino que se hizo famoso tras ganar la Red Bull Batalla de gallos en su versión argentina en 2014. No obstante, el joven había tenido una aparición en la televisión argentina en 2012 cuando participó en la edición de La Voz Argentina con la canción a puro dolor.

En 2019, también publicó su primer sencillo como G Sony, titulado “Lágrimas”. Su videoclip generó furor entre los fanáticos de trap y captó la atención de millones de usuarios.