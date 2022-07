En un nuevo aniversario de la patria, diferentes homenajes se llevaron adelante durante toda la jornada. El presidente Alberto Fernández viajó a Tucumán para encabezar el acto oficial por el 206.º aniversario de la Declaración de la Independencia, los Granaderos realizaron sus tradicionales desfiles y las calles se llenaron de procesiones y desfiles populares.

En este contexto, se viralizó el video de un alumno que homenajeó a la patria con un tema de trap en un colegio secundario de Banfield,, durante los festejos por el Día de la Bandera.

Julián Santillán, de 16 años, casi 17, es alumno de la escuela secundaria Instituto Ricardo Güiraldes, y lleva cuatro años produciendo su propia música bajo el seudónimo Decim J. En lo que va de su carrera, el joven escribió sobre los temas típicamente abordados en el género del trap argentino, pero en la ocasión del día de la patria decidió componer un trap que representa los valores y símbolos de nuestra historia nacional.

"La idea surgió un día que estaba en un acto escolar, fantaseando en mi mente, me dije a mi mismo 'estaría bueno hacer un tema que represente lo que somos y cantarlo en un acto del colegio'", contó a crónica.com.ar sobre el proceso detrás de "Celeste y Blanca", la canción que le dedicó a la patria en el acto del colegio por el 9 de julio.

Entre las inspiraciones detrás de su más reciente lanzamiento, que combina sonidos clásicos del folklore argentino con los beats y efectos populares del trap, Santillán citó al prócer Manuel Belgrano y al rapero Ysy A: "A la hora de idear la letra me inspiré en el general Belgrano, sus ideas de representar la patria, la bandera y nuestras cosas típicas. Esta inspiración también vino de parte de Ysy A, rapero que tiene canciones en las que representa a Argentina y que es uno de mis principales referentes".

En la canción, de casi 4 minutos de duración, Santillán enumera las cosas que le traen orgullo de su patria: tradiciones cotidianas como el mate y el asado, la valentía de los soldados de Malvinas, las hazañas deportivas de Messi y Maradona, y los compositores que lo inspiran en su carrera, entre los cuales nombra a Duki, Gustavo Cerati, Paulo Londra y Charly García.

"Semanas antes del acto del día de la bandera, una profesora preguntó quien quería participar del acto conmemorativo de ese día y me ofrecí. Me acerqué a la profesora y le conté quien era y que era lo que hacía. Acordamos en que escribía una letra, se la mostraba y si estaba todo ok cantaba la canción", agregó.

Fue así que Santillán sorprendió a sus compañeros en el acto institucional, micrófono en mano y parado frente a la bandera. "A la hora de presentarla ante el colegio al principio sentía nervios por ser la primera vez que cantaba en vivo, pero una vez pasé a cantarla me convertí en otra persona. Los nervios se quedaron afuera con Julián y la seguridad y energía entraron con Decim J al escenario", aseguró sobre su presentación.

Santillán trabaja bajo el nombre de Decim J desde 2018, cuando comenzó a componer canciones instrumentales antes de agarrar la pluma y crear sus propias letras basándose en "cosas que me pasaban, mis pensamientos, ideas". En los últimos años, el joven de 16 años lanzó más de una docena de temas, incluidos un primer EP y el trap que cantó en su primera aparición en vivo durante la fecha patria.