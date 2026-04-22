Alianza estratégica: Quilmes fortalece vínculos con una potencia global

El Municipio de Quilmes recibió este martes a una delegación oficial de la ciudad de Mianyang, en el marco de su estrategia de vinculación internacional con la República Popular China.

El encuentro se llevó a cabo en la Casa de las Culturas y contó con la participación de la intendenta Eva Mieri, junto a funcionarios del gabinete local, donde además se firmaron acuerdos de cooperación.



Durante la recepción, Mieri destacó la importancia de fortalecer los lazos de hermandad entre ambas ciudades y remarcó el perfil estratégico de Quilmes dentro de la provincia. En ese sentido, valoró el modelo de gestión impulsado desde 2019 por Mayra Mendoza, al señalar que se trata de una administración "moderna, inclusiva y sustentable". También subrayó las inversiones en infraestructura, seguridad, movilidad urbana y desarrollo cultural, así como el rol de la Universidad Nacional de Quilmes en el entramado educativo local.

La jefa comunal interina resaltó además que el distrito celebra 360 años de historia y sostuvo que el encuentro representa una oportunidad para avanzar en proyectos conjuntos en áreas clave como producción, educación, cultura y deporte. "Hoy inauguramos una oportunidad invaluable para que el talento de nuestros jóvenes se potencie con lo mejor del intercambio global", expresó.

Por su parte, la directora general de Relaciones Institucionales, Amparo Sayago, recordó que el vínculo entre Quilmes y Mianyang se inició en 2022 con la firma de un memorando de entendimiento, y consideró que este tipo de encuentros permiten profundizar la cooperación y el intercambio entre ambas comunidades.

En representación de la delegación china, Zuo Yongxiang, miembro del Comité Permanente del Comité Provincial de Sichuan del Partido Comunista Chino, destacó el potencial de Quilmes en términos económicos, sociales y culturales, y manifestó el interés en seguir ampliando los intercambios y proyectos en común.

La jornada incluyó la firma de un nuevo memorando de cooperación amistosa, una recepción con exhibición artística y actividades institucionales. Además, se desarrollaron reuniones entre empresarios chinos y actores locales para fomentar el intercambio productivo, incluyendo visitas al Parque Industrial La Bernalesa. Las actividades continuaron con un recorrido por el museo en el Parque de la Cervecería y finalizaron con una cena oficial.



