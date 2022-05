Una imagen dice mil palabras, y la foto que se viralizó en Twitter esta tarde dicta una amenaza. Todo comenzó cuando un usuario en la red social del pajarito compartió una curiosa anécdota vinculada al mundo de la inmobiliaria, un ambiente altamente competitivo donde una buena publicidad puede ganarte más clientes.

"Me entero que se vende un departamento en el edificio donde vivo y que tiene un ambiente más que el mío, me contacto con la dueña que me dice: Lo tengo con un agente inmobiliario que es amigo, de total confianza", relató el usuario @Noempujenche2 en la publicación viral, antes de agregar: "La foto de WhatsApp del susodicho":

Me entero que se vende un departamento en el edificio donde vivo y que tiene un ambiente más que el mio, me contacto con la dueña que me dice: Lo tengo con un agente inmobiliario que es amigo, de total confianza.

La foto de whatsapp del susodicho: pic.twitter.com/7bXTTrSYfj — Diego (@Noempujenche2) May 6, 2022

En la imagen que se volvió viral aparece un hombre de traje apuntando hacia la cámara, de manera casi satírica, junto a un recuadro que reza "Soluciones inmobiliarias: Better call Gus. G". Si lo trillado de la imagen no terminó de incitar la desconfianza de los internautas, el emoji de la carita sonriente que cubre el rostro de "Gus" logra ahuyentar a cualquier posible cliente.

La insólita imagen llamó la atención de los usuarios de Twitter, y pronto la publicación se volvió viral: en menos de un día, reunió más de 31 mil 'me gusta's, casi 700 retuits y cientos de comentarios por parte de los entretenidos internautas. Chistes, capturas de pantalla de Los Simpson y más memes no se hicieron esperar y, como siempre, Crónica estuvo presente en el momento viral:

"Me cayó bien. El que avisa no traiciona", "Gente seria", "Jajajajajaja re confiable", "Si el profesional utiliza el slogan "Better call..." salí, corré y huí de ahí hermano una remera que diga", "MARKETING", "Para mi tipo de la foto dejó el trabajo, no tenían para poner a otro y le metieron la pegatina", "Ni un auto usado le compro", "Si te van a cagar, que te caguen así" y "Nada puede malir sal!", fueron algunos de los comentarios que dejaron los internautas bajo el tuit viral.

Tampoco faltaron las menciones a la serie de televisión que el agente inmobiliario referenció en su foto de perfil, tal vez ignorando la naturaleza detrás del dicho. "Better call Saul", una serie de televisión estadounidense derivada de la popular tira "Breaking Bad" sigue a un abogado de moral nublada que se dedica a defender a narcotraficantes en particular, y a toda suerte de criminales en general.

Tal vez lo más impresionante del momento viral que tomó Twitter este viernes fue la respuesta del polémico "Gus G.", quien lejos de criticar al internauta por difamarlo en su tuit viral, le acercó su agradecimiento por hacer conocido su negocio: "Gracias por tu publicidad!! Si necesitas asesoramiento no dudes en consultarme!!", escribió el agente inmobiliario bajo la publicación viral.