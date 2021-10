La muerte de Lucas Pierazzoli (28), el jugador del club Hurling, dejó un hondo pesar en el mundo de dicho deporte que todavía no puede explicar cómo ocurrió el accidente que sufrió el sábado paso en el partido antes SITAS, cuando golpeó su cabeza con un rival y quedó en grave estado.

Tras el deceso del jugador producido el domingo por la noche en el Hospital Posadas, comenzaron a divulgarse imágenes del momento en el cual, Lucas (quien jugaba de tercera línea) choca contra un jugador rival y cayó al suelo.

Luego de quedar debajo de una montaña de jugadores, sufrió una fractura cervical y un paro cardíaco, que pudo superar con prácticas de reanimación. De inmediato, el jugador fue trasladado al hospital Posadas, donde se le brindó asistencia respiratoria mecánica y luego se informó que tenía muerte cerebral y horas más tarde la UAR informó su deceso.

En las últimas horas, se conoció el video de la jugada donde el rugbier Pierazzoli sufrió el golpe que luego le quitaría la vida. A juzgar por las imágenes, la jugada en el ruck es totalmente normal y no se percibe una maniobra ilítica, o un golpe con mala intención o que fuera riesgoso para su salud. Tampoco se puede ver el momento del golpe que le provocó las múltiples fracturas de vértebras y que le dejó la médula muy comprometida.

De inmediato, al observar que Pierazzoli no podía levantarse por sus propios medios, estaba consciente pero tenía dificultades para respirar, los médicos de ambos equipos más la colaboración de padres que se encontraban en la tribuna, Lucas recibió una reanimación cardiopulmonar y fue llevado al Hospital Posadas donde se notificó que había sufrido una muerte cerebral.

Lucas Pierazzoli tenía 28 años (Twitter).

“Lamentamos comunicar el fallecimiento de Lucas. Agradecemos el acompañamiento y rogamos una oración en su nombre. Hurling Club”, publicó la cuenta oficial de Twitter del club Hurling.

Por su parte, el mensaje de la UAR fue el siguiente: “La Unión Argentina de Rugby despide con profundo dolor a Lucas Pierazzoli, jugador de primera división del club Hurling. Nuestra institución acompaña a los familiares, amigos y seres queridos en este triste momento”.

“Recordamos a Lucas del mismo modo que lo hicieron quienes tuvieron la fortuna de conocerlo: como un amante del rugby que disfrutaba del deporte cada día, reconocido dentro y fuera del campo de juego, tanto por sus compañeros como sus ocasionales adversarios deportivos”, reconoció.

Despedida a Lucas Pierazzoli

El forward de 28 años jugaba como segunda o tercera línea y era uno de los grandes referentes de su club. Allí compartía equipo con Mateo, uno de sus cuatro hermanos, quien lo despidió con un emotivo mensaje en las redes sociales: "Te amo, te amé y te amaré por siempre Luki. Cuidame desde donde estés. Siempre fuiste mi ídolo".

Quienes mejor lo conocieron lo describieron como una persona comprometida con sus compañeros, siempre dispuesto a dar una mano, y un tipo de sonrisa fácil.

Su hermano Mateo lo recordó en Ias redes sociales (Instagram).

La Unión Argentina de Rugby destacó además su calidad humana. "Recordamos a Lucas del mismo modo que lo hicieron quienes tuvieron la fortuna de conocerlo: como un amante del rugby que disfrutaba del deporte cada día, reconocido dentro y fuera del campo de juego, tanto por sus compañeros como sus ocasionales adversarios deportivos", escribió la organización en un mensaje que compartió en las redes sociales.

Lucas estudiaba además Arquitectura en la UBA y desde 2019 trabajaba en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Primero, en la Unidad de Proyectos Especiales Movilidad Saludable. En tanto, en enero del año pasado se había sumado a Dirección General Infraestructura de Transporte.

Su pasión por el deporte lo llevó además a involucrarse con los Juegos Olímpicos de la Juventud que se celebraron en Buenos Aires hace tres años. Durante el evento, se desempeñó como Coordinar de Actividades Juveniles.

Fanático de Racing, no era raro verlo vistiendo su buzo del club de Avellaneda, como recordó su papá Guillermo en el mensaje que publicó en Instagram para despedirlo.

Dolor de padre

"Hoy se me fue uno de los cinco, Lucas, el fana de Racing, siempre con su buzo. Se fue en su salsa, jugando su deporte, rodeado de cientos de amigos. No hay palabras, no hay razones, solo cosas que pasan. Lo voy a extrañar mucho, pero también sé que tengo que estar para los otros cuatro", escribió Billy -como lo conocen todos- junto a una foto en la que se ve a Lucas con los colores de la Academia. "Lo recordaremos con alegría, sabiendo que de arriba nos va a cuidar siempre. ¡¡¡Te amaré por siempre, Lucas!!!".