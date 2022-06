En el último tiempo los videos contando historias tragicómicas se volvieron furor en las redes sociales. TikTok es una de las que más clips de este tipo posee. En esta oportunidad el protagonista de una de estas historias fue Brian Rodríguez, un joven que se llevó una gran sorpresa al tocar en un casamiento.

El joven musicó aceptó tocar en un casamiento, pero lo que nunca se imaginó fue que el protagonista del evento sería una de las personas más importantes de su vida.

.

El trombonista de una banda mexicana conocida como “La Fugitiva” fue contratado para musicalizar un casamiento. Pero cuando empezaron a sonar las primeras estrofas de la canción “Te ves mejor con él”, el joven comenzó a secarse las lágrimas, ya que la persona que daría el sí, es su ex.

El episodio quedó registrado en un video que el mismo músico se encargó de publicar en su cuenta de TikTok. “Me tocó trabajar en la boda de mi ex”, escribió en el epígrafe del clip, acompañando sus palabras con un emoji de corazón roto y otro con cara cabizbaja. “Pero aún me atiende mi ex suegro”, agregó con humor.

.

En la grabación se puede ver como Brian no pudo contener las lágrimas y se ahogó en un mar de llanto. Fue entonces cuando apareció una mano en escena, era el padre de la novia, que con empatía y respeto se acercaba al muchacho con un vaso cargado de una bebida alcohólica para ahogar las penas por su historia de amor que no pudo concretarse jamás.

Las imágenes muestran lo angustiado que está Brian al ver a su amor no correspondido casándose con su nueva pareja. Como era de esperarse, la publicación causo furor en las redes sociales. El clip alcanzó los seis millones de reproducciones y cosechó más de 622 mil “me gusta”.

“Lo bueno es que aún te quiere tu ex suegro”; ”Señal de que fuiste una buena pareja, para que los papás sigan siendo amables contigo”; ”Nadie me lloró, salvó mi mamá cuando me veía bailar en el jardín de infantes”; ”La sonrisota final con la cuba”; ”Yo me hubiera ido”;“Que situación horrible, yo corro”; “Que lindo el buen trato de las personas luego de una ruptura”; “Por un suegro como el de Brian”, fueron algunos mensajes que dejaron los usuarios al pie de la publicación.