Un hecho generó un gran escándalo en las últimas horas. Un médico y varios enfermeros fueron separados de su cargo en un hospital de Chaco luego de que se vuelva viral un clip en donde se los ve y se los escucha riéndose mientras le practican reanimación cardiopulmonar (RCP) a un paciente, que después terminó falleciendo.

El suceso ocurrió en el Hospital Perrando de Chaco. Durante el martes pasado se hizo viral un video en las redes sociales donde aparecen varios integrantes del personal del centro de salud en una habitación mientras atienden a un hombre intubado.

En el clip, se puede ver al paciente, que está desnudo tendido sobre una camilla y una médica intenta reanimarlo. A su alrededor hay varios profesionales que sólo se rien a carcajadas y hacen bromas sobre la situación. "Los brazos firmes, doctora", le corrige uno de los presentes mientras otro le dice: "Arriba y abajo", comentario que produce las risas de los demás, a la vez que la doctora continúa con las maniobras.

Uno de las personas que estaban en la habitación grabó toda la secuencia y lo compartió en las redes sociales. En poco tiempo se generó un escándalo debido al comportamiento de los doctores y enfermeros en un momento tan dramático, donde estaba en peligro la vida del paciente, que finalmente falleció.

La filmación llegó a las autoridades del centro de salud. Tras lograr identificar a cada uno de los involucrados en el video, se decidió que los profesionales fueron sumariados y separados de su cargo del Ministerio de Salud Pública.

La directora del Hospital Perrando, Nancy Trejo, confirmó que los profesionales fueron separados por este hecho y se disculpó con la familia del paciente. "Sé que las disculpas hoy no alcanzan, pero se están tomando las medidas pertinentes, correspondientes y necesarias, ante este hecho lamentable", expresó la directora en una nota con Diario Chacho.

Y agregó: "El equipo directivo del Hospital Perrando reprueba y rechaza las imágenes recientemente publicadas en una filmación donde es evidente el espíritu jocoso de los presentes, que, si bien no interfirieron en el acto médico, son hechos que desde ninguna manera se van a pasar por alto. La difusión de imágenes sin consentimiento es una de las violencias más frecuentes en entornos digitales, y se debe colocar la culpabilidad tanto en quien envió y subió a una red como en quien las difundió".

Por su parte, la doctora Adriana Mónica Perroni, quien fue protagonista del video en cuestión, realizó su descargo tras el escándalo. "Yo estoy muy dolida con esta situación. Tengo 33 años de antigüedad en el hospital, estoy retirándome, soy miembro de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, fui la que creé la Sede de la Sociedad de Terapia Intensiva en el Perrando y la Terapia Intensiva del Perrando tiene a nivel nacional un gran prestigio", explicó la médica en una nota radial con el programa "La Mañana con Julio".

"El paciente salió del paro en dos ocasiones, a la tercera no lo pudimos sacar. Para nosotros la situación fue muy estresante, yo ni me enteré que había alguien filmando, porque no me di cuenta, me entero al día siguiente cuando me voy al office de la supervisión de la enfermería a controlarme la presión porque fue una guardia muy pesada", remarcó.

Por último, la médica pidió disculpas y volvió a señalar que no sabía que estaba filmando la situación: "Quiero que la gente sepa que ninguna de las personas involucradas en el RCP tuvo nada que ver con la falta de respeto. Es muy grave de lo que se hizo, reírse de la muerte de un paciente ante el dolor de una familia que estaba esperando que nosotros le dijéramos si había sobrevivido o no, eso es terrible, demuestra falta de humanidad", sentenció.