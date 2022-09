Este domingo, se jugó una nueva edición del Superclásico del fútbol argentino y el Boca de Hugo Ibarra se quedó con el triunfo gracias al gol de Darío Benedetto. Algunos personajes de la farándula y otro ámbitos se expresaron sobre el partido disputado en la Bombonera. En ese sentido, el ex ministro de Educación de la Nación Esteban Bullrich le mandó un mensaje de aliento a River desde terapia intensiva luego de la derrota ante su clásico rival.

Bullrich, quien padece Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), continúa internado en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Universitario Austral desde el pasado lunes tras haber contraído una neumonía.

El ex funcionario está bajo ventilación mecánica y con un cuadro “estable”, según se informó en el último parte médico. No obstante, el político aprovechó la ocasión y, minutos después del triunfo de Boca en el superclásico, le envió un mensaje al equipo dirigido por Marcelo Gallardo, club del cual es confeso hincha.

El ex senador Nacional Esteban Bullrich le mandó un mensaje de apoyo a River tras perder el superclásico (Imagen Instagram).

“Esta cuenta banca al más grande desde terapia intensiva, River Plate”, expresó el ex Ministro de Educación de la Nación y de la Ciudad a través de su cuenta de Instagram, donde compartió una foto suya recostado en una cama en terapia intensiva.

La publicación del ex senador se volvió viral y recibió en poco tiempo más de 80 mil de "me gusta" y cerca de 12 mil de comentarios. "Te quiero Esteban, sos un ejemplo de fortaleza y dignidad", "Te bancamos Esteban querido!!", "Seguimos orando por vos y tu familia...FUERZA!!!", "A seguir adelante, estamos contigo Esteban, gracias por tu ejemplo", "Nosotros te bancamos a vos! Vamos Esteban!", fueron sólo algunos de los mensajes de los usuarios al ex ministro Nacional.

Por su parte, reapareció en las redes sociales el pasado viernes luego de haber sido internado a fines de agosto por un cuadro de dificultad respiratoria. En esa oportunidad, Bullrich usó una cita de Rev Jesse Jackson, activista por los derechos civiles y pastor bautista de los Estados Unidos. “Mientras crezco y me desarrollo, sean pacientes. Dios no ha terminado su trabajo conmigo aún”, fue la frase citada a través de sus redes sociales.

En tanto, el último comunicado del Hospital Austral sobre el estado de salud de Esteban Bullrich, fue compartido el lunes pasado, donde se indicó que al ex senador se le había retirado la sedación, estaba despierto e interactuaba con su familia.

“El paciente Esteban Bullrich continúa internado en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Universitario Austral, estable, bajo tratamiento por neumonía, con ventilación mecánica y se le ha retirado la sedación. Se encuentra despierto e interactúa con sus familiares. En función de su evolución, se evaluará la emisión de un nuevo parte médico”, se informó en el comunicado oficial del sanatorio.

Por último, la familia de Bullrich envió un mensaje de agradecimiento tras el parte médico compartido: “La familia aprovecha este parte para contar que van compartiendo con Esteban todas las muestras de cariño expresadas y que él las recibe con mucha emoción”, indicaron.