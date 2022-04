La televisión de la década del 90 estuvo marcada por la aparición de programas y ficciones que aún perduran en la memoria colectiva de los argentinos. ¡Grande, Pá!, Chiquititas, Verano del 98, Jugate Conmigo o Sorpresa y media fueron algunas de las producciones que cautivaron a chicos, adolescentes y adultos. En ese contexto, hubo otro ciclo que atrapó a las familias: Agrandadytos.

Con la conducción de Dady Brieva, Agrandadytos fue un programa que debutó en 1999 en Canal Trece y duró hasta el 2001. Luego tuvo otras dos temporadas en 2004 y 2005. En el ciclo niñas y niños pequeños eran entrevistados y contaban sus experiencias familiares, también las compatían con invitados famosos.

En uno de los programas hubo un par de hermanos que destacó y asistió en más de una ocasión al ciclo. Un hermano que era celoso tuvo un intercambio de palabras con Brieva, así quedó registrado uno de los momentos televisivos que todavía es recordado aunque hayan pasado más de 20 años.

.

Agrandadytos: Rodrigo y Agustina Noya

Él niño era Rodrigo y la pequeña Agustina Noya, ambos oriundos de Chascomús. Tras su paso por Agrandadytos comenzaron su carrera en la actuación, profesión que ella dejó atrás para centrarse en la escuela y en llevar una vida más tranquila.

Agustina tuvo participaciones en el programa infantil Las aventuras del Doctor Miniatura e hizo la película Un mundo menos peor. Tras dejar atrás los medios, llevó una vida normal y se fue enfocando en otras cosas, como la Universidad.

"El niño a esa edad, tipo 10, 11 años, es medio cruel. Yo soy más tímida, me cuesta romper el hielo y me pasaba de volver a Chascomús y algunos nenes me burlaban y me empezó a afectar, entonces le dije a mi mamá que no quería seguir más con esto porque por mi personalidad me afectaba", recordó en diálogo con Diario Show sobre por qué decidió bajar su presencia mediática.

Estudió dos carreras, la primera fue kinesiología que abandonó y luego se anotó en el profesorado de educación física porque desde muy pequeña le apasionaba el deporte, había sido una gran jugadora de hockey.

Sin embargo, sólo cursó hasta el tercer año y se mudó a la ciudad de Mar del Plata, donde vivió algunos años. En más de una ocasión su hermano le dijo para hacer "algo juntos". Le quedó "esa espina de hacer un programa, algún infatil o algo", contó en una entrevista con La Nación hace unos meses.

Antes de la pandemia de coronavirus, Agustina se fue a Uruguay para empezar una nueva vida junto a su novio José Bermúdez, de profesión futbolista. Ambos se conocieron en 2019 a través de Instagram. Ella viajó a Colonia por cuestiones personales y arreglaron para encontrarse. Al principio ella viajaba todos los meses para verlo y después casi un año ella entendió que no podían seguir así.

Entonces, Agustina se mudó a Uruguay en enero de 2020, antes de que la pandemia llegara, y estuvo 11 meses sin ver a su familia por las restricciones. Su novio, después de estar varios años en Peñarol de Nueva Palmira, obtuvo un paso para ir a jugar a España.

Antes de viajar para Europa se casaron en Uruguay. La celebración fue algo rápida y pequeña, sólo estuvieron presentes sus familiares más cercanos, aunque su hermano y algunos amigos no pudieron asistir. Por lo tanto, Agustina espera festejar con un mega evento en diciembre de este año.