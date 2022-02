A Pablo Ruiz la fama le llegó como a muchos otros artistas: de golpe y de forma prematura, un combo explosivo. Hay quienes saben lidiar con ello, otros que no, y unos terceros que aprenden por el camino. Es el caso de “Pablito”, como le decían a ese niño que a los 12 años ya era toda una estrella, y a quien comparaban con Luis Miguel por su talento y proyección artística.

Quien lo animó a meterse en el mundo de los castings fue su madre y referente, Irene. Ella fue quien lo llevó en 1984 a una prueba para el programa infantil Festilindo: "No pude entrar, pero una clienta del almacén de mi tía Mabel, que me escuchó cantar, dijo que podía hacer algo porque trabajaba en Canal 13. Fue el destino". Audicionó con "Es la vida que me alcanza", de Celeste Carballo y quedó. Ese episodio de su vida fue lo que lo catapultó hacia un escenario poco imaginado por él: EMI lo fichó para grabar un álbum solista.

.

En 1987, Ruiz sacó su primer disco titulado "Mi chica ideal", canción homónima que lo puso en el centro de la escena. Pero fue el corte de su segundo disco (Ángel, 1988) el que lo convirtió en estrella. Su productor, Rubén Amado, ex colaborador de Luis Miguel, le llevó una canción suya llamada "¡Oh mamá! (ella me ha besado)" un tema de la cantante mexicana Selena: “Me lo cantó, lo grabamos y fue un éxito", repasó el cantante. Es así como, siendo un preadolescente, tuvo que empezar a lidiar con las consecuencias de la fama.

Cuando tenía alrededor de 15 años, el mundo del espectáculo comenzó a especular sobre la sexualidad de Pablo: "Cuando empecé a tener mis relaciones, tipo 18 años, tuve que vivirlo en secreto. No lo vivía entre cuatro paredes, pero tampoco lo decía públicamente", relató. Luego de vivir circunstancias homofóbicas en el medio artístico, es que el músico decide radicarse en México, donde vivió por 10 años.

Cuando Pablo Ruiz tenía 12 años EMI lo fichó para grabar un álbum solista "Mi chica ideal" (Foto: IG).

Hacia 1997, cuando tenía algo más de 20 años, su sello de entonces congeló su contrato: "Rescindieron mi contrato por mi sexualidad, porque no sabían como manejar eso. Aparte yo tenía 20 años y decidí salir y hacer mi vida normalmente, tener novios", afirmó en la entrevista, mientras añadió: "La EMI quería que hiciera música tex-mex porque así iba a parecer más masculino, más machote. Yo estaba viviendo en México y no quise hacer ese disco”.

En las propias palabras de Pablo Ruiz, la fama en la preadolescencia fue una circunstancia con la que no supo lidiar: “Fue muy violento, muy rápido; es tener todo al alcance y vivir cosas muy fuertes, como que se hable de tu vida sexual a los 12 años en la televisión y te señalen con el dedo sin saber vos mismo qué te está pasando realmente”, contó en diálogo con Gastón Pauls, para Crónica TV.

Fue ese el primer quiebre para la salud mental del cantante, y cuando comenzó a vincularse con las drogas por supuesta “diversión”: “Hasta ahí había sido siempre como un escape, diversión, fiestas electrónicas, pero ya después empecé a tocar fondo”, reconoció.

Pero luego la situación pasó hacia otro plano: “Lo hacía porque estaba deprimido y necesitaba escapar. Empecé con la cocaína y fueron seis años más o menos”, contó en la misma entrevista. Y detalló: “No es que de un día para el otro lo podés controlar. Tenés que tener la contención de una familia, de mi vieja, que siempre estuvo; y un lado espiritual que ella me enseñó de muy chico y también me ayudó”. “Primero todos son amigos tuyos, mientras tenés o podés compartir y, después, te quedás solo en el bajón”, concluyó.

¿En qué anda hoy Pablo Ruiz?

Quien supo ser todo un ídolo teen hoy tiene 46 años y continúa dedicándose a la música. Es un artista independiente, y realiza sus shows y presentaciones en diversos festivales. Además, continúa vinculado al mundo de la televisión haciendo presencias en diferentes programas.

Pero, lo más importante, “Pablito” se encuentra a full trabajando en su nuevo material discográfico. Si bien aún no reveló el nombre del nuevo álbum, ya compartió a través de sus redes sociales imágenes de las primeras jornadas de grabación. “Feliz de compartir con ustedes el día 1 de grabación de mi nuevo disco”. “Poco a poco dándole forma al #nuevodisco. Video 2 de grabación del nuevo material”, expresó entusiasmado junto a una serie de videos. Seguro será todo un éxito.