"Cuestión de peso" fue un exitoso reality de la televisión argentina que se transmitió desde 2006 hasta 2020 y que dio a conocer muchas historias. Los participantes tenían que convivir, realizar ejercicios físicos y otras actividades con el objetivo de bajar de peso y mejorar sus estilos de vida, siempre controlados por profesionales de la salud.

Es el caso de Cecilia "Chechu" Rolle. Para poder participar en la primera temporada del programa de eltrece, viajó desde Rosario hacia Buenos Aires. Decidió inscribirse en Cuestión de peso porque durante su adolescencia, cuando solo tenía algunos kilos de más, se cansó de ir a diversos nutricionistas y que solo le den una dieta que no podía seguir. "Cuando tenía 18 años y murió mi papá exploté con la obesidad mórbida. Antes era solo gordita" contó en diálogo con el diario La Nación.

Fue entonces que el tema del peso empezó a ser una cuestión de salud y no solo el hecho de tener unos kilos de más. Pasó algunos años en esa situación, en los que se cansó de ser observada por su aspecto físico. ”Durante cuatro años junté plata. Vendí mis cosas y doné otras, y me fui a vivir a Estados Unidos para escaparme de las burlas y de la problemática que era vivir en Argentina siendo gorda”, explicó. Una vez allá trabajó como niñera.

Decidió volver a Argentina cuando se dio cuenta de que su peso ya la limitaba a realizar algunas actividades simples. “Me di cuenta de que los problemas no desaparecen yéndose”, dijo. Se enteró del casting de Cuestión de peso cuando vio la convocatoria en un diario. “En el primer casting que me hicieron una persona me dijo ‘vos vas a quedar’. Pensé que era un chanta y que a todos los participantes le decía lo mismo”, recordó. Pero fue cierto e ingresó con un peso de 142 kilos.

Cecilia Rolle ingresó a Cuestión de peso con 142 kilos.

Rápidamente Cecilia se ganó el apoyo de muchas personas que la seguían desde sus casas y que se mantenían pendientes de su vida y de su progreso. Aunque le resultó muy difícil estar lejos de su familia, siguió adelante y bajó más de 80 kilos.

La vida de Chechu después de Cuestión de peso

En la actualidad prefiere que la llamen Chechu solo las personas que la recuerdan de la televisión y que acompañaron su progreso. Ahora tiene 50 años y vive en Rosario, donde suele ser reconocida de manera frecuente: “No hay un día en que no me reconozca la gente”, aseguró.

"Desde que salí del programa mantengo mi peso”, contó Cecilia, quien recibió el alta con 80 kilos. Hasta el día de hoy sigue con los mismos hábitos saludables y si tiene una recaída elige pedir ayuda. “De inmediato llamo a mi nutricionista. Voy a la psiquiatra, a la psicóloga. Los que tomamos en serio nuestro paso por el programa sabemos que hay que decir lo que estás atravesando”, explicó.

Hace ocho años trabaja en una metalúrgica en Rosario. Se alejó de los medios, vive con su madre y se mantiene cerca de su hermano. A veces comparte su vida en las redes sociales y brinda motivación a las personas que lo necesitan.