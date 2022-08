“¿Qué pasó estos últimos años?”, es el video que se hizo viral esta semana a partir de su protagonista, @agustonks_ ¿De quién se trata? Agustín Schmilovich, el joven que se volvió viral luego de un TikTok en el que contaba su rutina diaria y “analizaba el mercado”.

El video original, que fue tendencia durante mucho tiempo, era simple: el joven se filmaba en formato ‘selfie’ y contaba la rutina de su día a día. En ella, contaba que se despertaba todos los días a las 6 de la mañana, se duchaba con agua fría y, cuando terminaba, se organizaba su día y sus objetivos semanales mientras tomaba mate amargo. Consumado todo esto, se ponía a leer un libro, miraba charlas por Internet y hacía yoga durante una hora.

Las imágenes se volvieron virales al instante y fueron tendencia, lo que hicieron que miles de usuarios la compartieran, comentaran y hasta replicaran, imitando la misma con fines humorísticos.

Quién es Agustín Schmilovich, el pibe que analiza mercados en TikTok

Con 21 años, Agustín Schmilovich pasó por el CBC de Derecho, por un estudio jurídico y la carrera de Relaciones Internacionales en la Universidad de Belgrano. En diálogo con Filo News, contó: “Me di cuenta de que la educación tradicional no era lo mío. Sentía que era el único camino que me habían presentado".

"La verdad es que yo, cuando yo subí el TikTok, no me imaginé que iba a tener ni 200 visitas. De repente entré y tenía 100 mil visualizaciones y un montón de gente bardeándome. Realmente yo soy como se ve en el video. No estoy vendiendo humo. Si me van a odiar, prefiero que me odien por ser yo", comentó.

Qué es del a vida del pibe que analiza mercados en TikTok

“Ah, este es el que analizaba el mercado a las 5 de la mañana”, le comentó un usuario en un video anterior, y él hizo uno nuevo para responder la pregunta. “Qué pasó estos últimos años?”, puso Agustín en su video para contestar.

Y allí empezó a contar. “Si supieran todo lo que pasó en estos dos años desde ese video. Les voy a hacer una breve recapitulación. Me di cuenta que, donde estaba, era una pirámide. O sea, me di cuenta de que realmente era el ‘querés ser tu propio jefe’. Me fui de ahí, obviamente”, relató.

“Empecé a vender casas, me fue como el *rto. Pero, me empezó a ir muy bien con las crypto. O sea, no es que me empezó a ir bien: lo que tenía empezó a subir, porque yo trending no hago. Le empecé a explicar a mis amigos todo del tema y estábamos armando una escuela de crypto, por zoom, pedorrisimo”, continuó.

Finalmente, contó que terminó con “más de 250 personas de 8 países”. “Recibimos una inversión y armamos nuestra nueva plataforma. Después recibimos una valuación de que estaba valuada en 2 millones de dólares, y acá estamos”, completó.