El periodista Jorge Lanata confirmó este lunes que dos delincuentes ingresaron e intentaron robar en su lujosa casa de José Ignacio, en Uruguay. Además, Lanata contó cómo fue que ambos ladrones lograron entrar por la fuerza a su propiedad y reveló que la Policía en poco tiempo detuvo a uno de los chorros.

El hecho sucedió este domingo por la noche en la propiedad que posee el comunicador en el pueblo de José Ignacio, en Punta del Este. Según el periodista, los ladrones forzaron una ventana de la cocina para poder ingresar en la casa en busca de dinero y cosas de valor.

“Entraron por la cocina, revolvieron todo. Imagino que buscando guita y no encontraron nada porque no iba a guardar guita ahí”, expresó el conductor y explicó que justo en ese momento no había nadie en el inmueble: “Hay una señora que va, pero en un horario diurno. Eran dos tipos, los tenemos en las cámaras", resaltó.

Entraron a robar a la lujosa casa que posee Jorge Lanata en Punta del Este (Gentileza: Revista Caras).

El conductor afirmó en su programa de radio, "Lanata sin filtro", que los dos ladrones fueron captados por las cámaras de seguridad de la propiedad y la Policía Uruguaya logró detener a uno de ellos al poco tiempo. El cual posee varios "antecedentes penales", según informó el periodista Marcelo Umpiérrez, pero pasó sólo unas horas detenido y luego lo liberaron.

"La policía uruguaya, a la hora y pico, detuvo a uno (de los ladrones). No creo que hayan sabido que era mi casa. Porque yo, chorro, si entro a robar una casa, prefiero que sea la de otro porque al no ser conocido es más fácil que no me busquen. Era obvio que si agarraban mi casa, a los 10 minutos estaba todo el mundo”, reflexionó sobre el ingreso de los ladrones.

Por su parte, fuentes policiales de Maldonado indicaron al diario El país, de Uruguay, que los delincuentes al romper los vidrios de la cocina, activaron de inmediato la alarma de seguridad, por lo que finalmente no llegaron llevarse nada de valor del domicilio.

Por último, Lanata protagonizó junto a Darío Barassi un polémico y humorístico cruce durante el pase entre sus programas en El Trece en las últimas horas. El periodista le envió un audio de WhatsApp en vivo al conductor de “100 Argentinos Dicen” donde le reclamó varios temas. Además de señalarse entre ambos por la obesidad, se pelearon por un sastre que los viste.