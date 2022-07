Los conductores Jorge Lanata y Darío Barassi protagonizaron un polémico y desopilante cruce durante el pase entre sus programas. El histórico periodista le mandó un audio de WhatsApp en vivo al encargado de “100 Argentinos Dicen” donde le reclamó varios temas. Además de señalarse entre ambos por la obesidad, se pelearon por un sastre que los viste.

Todo el episodio comenzó cuando Darío Barassi le envió un mensaje de audio a Jorge Lanata. Allí el conductor del divertido ciclo de El Trece le advirtió a su colega que el programa se iba a extender del horario y que iba a perjudicar el comienzo de “PPT: Periodismo para Todos”.

Jorge Lanata y un picante cruce con Darío Barassi.

Luego, la respuesta de Jorge Lanata terminó con un cruce inesperado, con polémicas frases, pero con mucha complicidad entre los dos. “Bueno, lo que te quería contar es que me voy a demorar un poquito en arrancar. Te mando un beso de ‘gordo a gordo’, perdoname”, apuntó Barassi.

“Yo soy mucho más flaco que vos”

En ese momento, sumó otro mensaje inesperado: “Y te digo algo más: me estoy empezando a vestir con tu sastre. No te lo quería contar, pero ya cerré un canje con él”. Sin embargo, nadie se esperaba que su colega del canal le contestara antes del cierre del programa.

“Me contestó Lanata, no lo voy a escuchar ahora. 55 segundos... me ama”, advirtió Darío Barassi con un tono que demostraba temor. Igualmente, empezó a lanzar comentarios desopilantes sobre la foto que tiene el periodista en su perfil de WhatsApp. “El avatar que tiene, podría ser yo”, expresó con risas.

Ante la expectativa de todos y su propia ansiedad, el conductor de “100 Argentinos Dicen” puso play al audio. “Varios temas. Si vos hiciste un canje con mi sastre y yo le garpo como un pelotudo hace 30 años…”, comenzó Lanata, mientras su compañero de canal ponía cara de sorpresa.

“En principio, a vos no te voy a hacer nada, voy a ir y matar al sastre. O sea, que pronto va a dejar de ser tu sastre. No te preocupes”, continuó Jorge. “Con lo de gordo, escuchame una cosa: yo soy mucho más flaco que vos. Lamento decírtelo así”, planteó contra Darío.

Sobre el mismo tema, el audio seguía: “Te veo de costado también y tu panza es más ancha de la mía. Y no te digo que me tenés que decir ‘flaco’, pero estoy seguro de que no estás autorizado a decirme gordo ni a entregarme tarde. Así que ponete las pilas, cariño”.

“No estuvo buena onda”

Mientras tanto, con una sonrisa irónica, Darío Barassi aseguró que no le gustó la forma en la que le habló Jorge Lanata. “Fue muy picante. No estuvo buena onda”, señaló a su colega antes de mandarle un nuevo y polémico mensaje.

“Jorge querido... me hago el simpático, pero estoy muy caliente. En primer lugar, tu sastre me vino a buscar él a mí. Me dijo que está buscando modelos más gordos porque se especializa en eso. No, es mentira: yo lo fui a buscar”, explicó su versión.

Sobre el dilema de la obesidad, Barassi bromeó: “¿Es verdad que sos más flaco que yo? Hay algunos camarógrafos acá, a los que no voy a mandar al frente, Comanche, que dicen que sos más generoso que yo. Y, hasta ahí, llega mi información”.

“Yo tengo mejor cintura que él. Hagamos una cosa, un día te venís al programa y traemos una balanza para pesarnos acá”, lo retó.