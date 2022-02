Darío Barassi se encuentra grabando una serie para Disney, por lo que tuvo que dejar un tiempo la conducción de "100 argentinos dicen". En ese trajín de entrar y salir de los estudios de grabación, el conductor y abogado sufrió un insólito percance: se quedó atrapado en un ascensor y debió ser rescatado por el personal de seguridad del edificio.

El actor que participa de la sitcom C.h.u.e.c.o subió a Instagram una historia del momento en que se quedó encerrado en el elevador y también del operativo de rescate. "Volví a nacer", dijo Barassi, entre risas, con su característico sentido del humor.

Encerrado en el ascensor, el cómico conductor expresó en su story: "Lindo cierre de jornada, trancados en un ascensor". Mientras tanto, la mujer que había quedado encerrada con él, trataba de contactarse con personas para que los ayuden a salir.

"Qué pajer... Por no bajar escaleras", se lamentó Barassi por haber hecho esa lección para volver a la planta baja. Seguido, la mujer le contestó: "Te dije". "Sí... ¡Auxilio!", gritó el actor y conductor de 38 años.

A pesar de que parecía que nada podía salir peor, lo cierto es que sí, siempre todo puede empeorar, ya que en el preciso instante en que una cuadrilla de rescate logró abrir las puertas del ascensor -que había quedado casi en el medio de dos pisos-, se cortó inmediatamente la luz del edificio.

.

En ese sentido, el presentador televisivo de "100 argentinos dicen", clamó en forma de pregunta irónica: "¿También quieren que salgamos con el apagón este?". En el operativo de rescate, el personal pidió un banquito para la situación y, luego de que el presentador viera el reducido espacio por el que tenía que salir, aseguró: "Chicos, yo no sé si entro. No me da el ancho".

"Hoy volví a nacer", exclamó el actor en un video en el que se lo ve salir del ascensor, luego de un gran esfuerzo que realizó con sus pies. Exhausto, se arrodilló en el piso, elevo la mirada al techo y se desplomó tras el cansancio y el nerviosismo que le provocó su rescate.

El reemplazo en el programa y la serie en la que actuará el conductor

Luego de que el conductor original del programa de preguntas y respuestas de El Trece se tomara licencia para grabar una serie para Disney, Nati Jota debutó como su reemplazo. En el primer día de trabajo, la periodista que comenzó su carrera en la señal deportiva ESPN, recibió un insólito regalo: una participante le entrego un conjunto de ropa interior en medio del programa.

.

Por su parte, Darío graba los programas de la sitcom producida por Non Stop, que tiene un elenco internacional y será destinada para el mercado latino de Dinsey+. Mientras el conductor hará del protagonista llamado Juan, la reconocida actriz mexicana Consuelo Duval interpretará a Amanda.

C.h.u.e.c.o. cuenta la historia de un familiar que recibe una insólita herencia. Se trata de un chimpancé que tiene una extraña habilidad.

Barassi encerrado en el ascensor y su posterior rescate