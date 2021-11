Luego de que Jorge Rial diera un paso al costado, Ángel de Brito se convirtió el "rey del espectáculo” en la Argentina. Comenzó su carrera profesional en la televisión en el 2001 y desde el 2016 conduce su propio programa "Los Ángeles de la Mañana", desde donde ventila las intimidades de todos los famosos. Esta vez le ocurrió a él, es que una cuenta de Twitter publicó una foto de su pasado que es furor.

Se trata de una fotografía de un Ángel adolescente, posiblemente en la época en la que asistía al Instituto Nacional de Lomas de Zamora. Lo que más llamó la atención es que en la imagen se lo ve con un aspecto rebelde, con el pelo largo, muy al estilo del personaje de Juan Reyes, de Pasión de Gavilanes que estaba tan de moda veinte años atrás.

.

Los comentarios no se hicieron esperar y lo compararon con muchos personajes. "Ay es el cantante de Babasónicos", "Me hace acordar a Lizardo" y hasta con el personaje que hacía la publicidad de "Soul Glo" en la película "Un príncipe en Nueva York".

Otros aseguraron que se había hecho algunos "retoques" con la frase de Mirtha Legrand que se transformó en meme: "La carita, ¿quién le hizo la carita?". Con respecto a la "melena", una chica aportó que era una foto de "cuando todavía no existía la depilación definitiva". "A mí no me jodan. Este es de la promo 2002 y fue showman en la farándula del Rivadavia", sentenció Jairo Emil.

El pasado de Ángel de Brito

Él asegura que es comunicador y que no estudió para ser "celebrity" por lo que le resulta lo más usual mantener su vida privada lejos de las cámaras aun cuando se dedique a desnudar la de los demás.

Fue abanderado en la Escuela primaria N° 36 Nicolás Avellaneda, pero en la adolescencia sacó su lado más rebelde. "En esa etapa crítica uno tiene dos modelos: la confrontación o el encierro. Y yo fui muy confrontativo. No me gusta la palabra “militante”, pero era parte muy activa en el centro de estudiantes. He participado de manifestaciones, cortadas de calle, sentadas", reveló a Gente.

Ángel de Brito fue abanderado en la primaria (Gentileza Gente).

Sus comienzos en los medios fueron en su época universitaria en la Facultad de Ciencias Sociales de la UNLZ. "Hace 25 años que trabajo y mi formación es integral: de hecho, mis comienzos fueron en Actualidad. La Facultad tiene una agencia de noticias (AUNO, Agencia Universitaria de Noticias), para la que cubrí desde fúnebres a campañas municipales de fines de los 90’", sentenció.