Con carisma y sencillez, Jennifer Owczarczyn se convirtió en una de las participantes más queridas del reality " Cuestión de Peso" cuando con solo 20 años se propuso cambiar su vida para siempre. Los televidentes se encariñaron tanto que su carrera en la pantalla chica continuó en el "Bailando por un Sueño". Doce años después de saltar a la fama, la joven quiere cumplir un nuevo y ambicioso objetivo en el espectáculo.

Todo comenzó en 2010, cuando el show Cuestión de Peso alcanzaba su máxima popularidad, con picos de rating, gracias a las historias conmovedoras de los participantes. En ese momento, Jennifer apareció frente a la pantalla por primera vez con la remera distintiva del programa, que incluía su nombre y su peso: 115, 200 kg.

Jennifer Owczarczyn cambió su vida en Cuestión de Peso (Instagram).

Luego, con el paso del tiempo y del concurso, "Jenny" se ganó el apoyo del público y recibió el apodo de “La niña bonita”. Miles de familias se reunían por las tardes para seguir la evolución y las historias de los participantes de Cuestión de Peso que buscaban cambiar sus vidas. Pero ella, sin dudas, era una de las favoritas.

Una participación en Cuestión de Peso que tardó varios años

Un dato que no muchos conocen es que Jennifer Owczarczyn era una adolescente cuando intentó participar del certamen que duró 14 temporadas, con la conducción de Claribel Medina y Andrea Politti. Era el 2006 cuando quedó seleccionada para el show que recién aterrizaba en el país. Sin embargo, no pudo ser parte porque cursaba la escuela secundaria y no coincidieron los horarios.

Jennifer Owczarczyn cambió su vida en Cuestión de Peso (Instagram).

Pasaron cuatro años para volver a quedar entre los participantes y empezar uno de los mayores desafíos de su vida. Como se mencionó, el ciclo se convirtió en un clásico de las tardes en la televisión argentina, donde se mostraba la vida de un grupo de personas con sobrepeso que recibían ayuda médica a través de un tratamiento.

El cambio de vida y el sueño por cumplir

Con su participación en el ciclo, Jennifer logró bajar más de 83 kilos y su participación concluyó cuando se realizó las cirugías relacionadas con el descenso de peso. Lejos de la eliminación, su sonrisa, espontaneidad y perseverancia la llevaron hacia lo más alto, es decir, ganarse el cariño de la gente. Las tres quirúrgicas fueron televisadas y ella las recuerda con gran emoción porque simbolizan una etapa de mucho esfuerzo.

.

“Lloré mucho porque de verdad, después de la cirugía abdominal, me había acostumbrado a por ejemplo, estar en un sillón y apoyar mis manos en la panza”, comentó a La Nación. “Cuando me retiraron esa piel, yo inconscientemente agarraba un almohadón del sillón para sentarme y lo ponía alrededor de mi cuerpo. Yo no lo registraba, creí que lo hacía con una cuestión de comodidad hasta que alguien me lo marcó”, señaló el cambio en su vida.

A 12 años de su primera aparición en la televisión, Jennifer todavía cuenta con los secretos que pudo recolectar cuando completó su tratamiento. “Para mí la palabra dieta no existe. No es una palabra que estén en ese cuaderno en blanco que yo escribí, para mí es un tratamiento”, aclaró.

Jennifer Owczarczyn con Marcelo Tinelli.

En tanto, tras su salida del ciclo que la hizo famosa, Jenny se sumó al desafío de participar en el Bailando por un Sueño. Y si bien quedó eliminada en la segunda ronda, pudo codearse con figuras importantes del espectáculo como el propio Marcelo Tinelli. Desde ese momento se alejó de los medios y en 2016 lanzó un emprendimiento de amueblamiento infantil que se convirtió en un gran éxito.

De igual manera, Jennifer desear volver a estar frente a al público y alegrar las tardes familiares desde la televisión con el programa que le cambio la vida. “Sueño como con ser la conductora del programa y llevarlo, por otro lado, un poco a mi forma, teniendo en cuenta más que nada la cuestión de la salud”, anticipó sin mayores detalles.