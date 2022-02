Así como hace unos días, Sergio "Kun" Agüero habló del mal estado de algunas rutas de nuestro país cuando tuvo que manejar hacia la provincia de Corrientes, ahora el ex jugador "levantó la apuesta" y se metió en asuntos financieros, que fueron respondidos por funcionarios oficialistas y opositores.

Lo cierto, es que Agüero sorprendió a los millones de seguidores de su canal de streaming con un análisis de lo que, a su entender, está mal con el cobro de impuestos a los patrimonios. En diálogo con sus seguidores, contó lo que pasa con los sistemas impositivos de distintos países y argumentó que los estados que cobran ese tipo de impuestos caen en una doble imposición, porque son bienes y activos que ya pagaron impuestos a los ingresos.

“Ustedes saben lo que es el patrimonio, ¿no? Patrimonio es todo lo que tenés en el mundo. Hay países que por tener plata en tu cuenta o en cualquier parte del mundo a vos te cobran. Anual. Te cobran, ¿ok?”, empezó diciendo el delantero. “Entonces, ¿por qué te cobran? Si vos ya los pagás los impuestos. Entonces, tenés varios países que no te cobran. Yo a lo que voy es, escuchen bien. si vos generás ingresos -y a la gente le gusta pagar menos-. a mi no me molesta pagar por ingresos. Si vos tenés ingresos, claramente es porque estás trabajando y te está yendo bien. Entonces no pasa nada si pagás por ingresos. Pagás el 30%, el 35%, el 50%. En Inglaterra pagás el 50%, por ejemplo. ¿Entendés? Pero vos estás generando plata, entonces si estás generando plata está bien, pagás”, agregó.

“Pero lo que no me convence es, digamos, que vos pagues un porcentaje anual del patrimonio que vos tengas. Me parece que es una locura en cualquier lugar del mundo. Que hay lugares, un montón de países, que parece que si vos ya estás pagando los ingresos, ¿por qué te siguen sacando más plata? ¿Entendés? Si vos toda tu vida generaste plata y pagaste los ingresos, pagaste los impuestos, ¿por qué tenés que seguir pagando más?”, advirtió el "Kun".

Patrimonio: voces políticas

Tras la exposición de Agüero, el video se viralizó en redes sociales y recibió comentarios de figuras políticas locales de una "vereda y otra". Uno fue el diputado nacional y exministro de Economía, Ricardo López Murphy, que lo hizo a través de su cuenta de Twitter.

“Lo que dice Sergio Agüero es impecable y es exactamente lo que Argentina debe cambiar. El Estado debe dejar de saquear a los contribuyentes con impuestos. Es el único camino posible para que haya más inversión, más producción y más crecimiento”, celebró el legislador opositor.

Lo que dice @aguerosergiokun es impecable y es exactamente lo que Argentina debe cambiar. El Estado debe dejar de saquear a los contribuyentes con impuestos. Es el único camino posible para que haya más inversión, más producción y más crecimiento. pic.twitter.com/04cIJGQDBT — Ricardo López Murphy (@rlopezmurphy) February 15, 2022

Otro legislador, en este caso porteño, también se hizo eco de las declaraciones del jugador. “Me fascina que la gente esté despertando y esté protestando contra la locura de impuestos que pagamos. Al final, el Estado parece ser que te castiga por trabajar y ser exitoso. Castigan el esfuerzo y premian la vagancia, por eso hay gente defendiéndolo”, dijo Ramiro Marra, legislador por la Libertad Avanza, la lista que lidera Javier Milei.

Las repercusiones de los dichos también llegaron a Roberto Arias, secretario de de Política Tributaria del Ministerio de Economía de la Nación. El funcionario del equipo del ministro Martín Guzmán se mostró muy de acuerdo con el análisis del futbolista devenido en streamer. Aunque, inmediatamente, argumentó en favor de la estructura impositiva que rige en la Argentina.

Me FASCINA que la gente esté despertando y esté protestando contra la locura de impuestos que pagamos. Al final, el Estado parece ser que te castiga por trabajar y ser exitoso.



Castigan el esfuerzo y premian la vagancia, por eso hay gente defendiéndolo.pic.twitter.com/1et9zzsOGP — Ramiro Marra (@RAMIROMARRA) February 15, 2022

“Muy bueno esto del Kun Agüero”, dijo en su cuenta de Twitter y agregó: “En varios países europeos, las alícuotas de Ganancias son mucho más altas que en Argentina, aunque no tienen un impuesto a los Bienes Personales (sí pagan altos impuestos a los inmuebles y automotores)”.

“Un impuesto al patrimonio es un buen complemento a impuestos a los ingresos, porque personas muy ricas tienen muchas formas de evadir/eludir estos últimos. Quizás no es el caso de un jugador de fútbol, pero las leyes tributarias son generales”, dijo.

Muy bueno esto del Kun Agüero. Gracias @fedetiberti por compartirlo.

En varios países europeos, las alícuotas de Ganancias son mucho más altas que en Argentina, aunque no tienen un impuesto a los Bienes Personales (sí pagan altos impuestos a los inmuebles y automotores). https://t.co/s7h9mAqOky — ���� Roberto J. Arias (@RobertoJArias) February 15, 2022

“El mayor desafío del impuesto al patrimonio es la movilidad de los activos. Por eso algunos países se concentran en gravar bienes no movibles (inmuebles, por ejemplo), pero tambien la coordinacion internacional tiene un rol central y en esto hay grandes avances recientemente”, continuó.

“Las leyes tributarias en una república democrática son aprobadas por los representantes del pueblo y sirven para financiar el Estado, que somos todos. Es genial que el Kun (a quien todos amamos) levante estos temas para fortalecer el debate ciudadano”, concluyó Arias.